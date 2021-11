Dziecko nie mogło oddychać, samochód utknął w korku. Interweniowali policjanci

Do policjantów z krakowskiej drogówki wpłynęła prośba o pomoc od kierowcy, który wiózł do szpitala duszące się roczne dziecko. Funkcjonariusze - zakorkowanymi ulicami miasta - eskortowali samochód do szpitala. Liczyła się każda minuta. Chłopiec trafił pod opiekę lekarzy. I, jak informuje policja, powoli wraca do zdrowia.