IPN wyda 106 milionów na nowy budynek. Mieszkańcy zaskoczeni, interwencja posła

Wybudowany w 1905 roku, wpisany do rejestru zabytków i od 2018 roku zamknięty budynek dawnego aresztu śledczego przy ulicy Czarnieckiego w Krakowie wkrótce zacznie służyć pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej. Po zakończeniu remontu zabytkowego budynku w sercu krakowskiego Podgórza wnętrza będą zagospodarowane jako biura IPN.

To miejsce, w którym historia sączy się z murów. To właśnie za strzegącymi okien kratami tego gmachu powstał utwór "Czarny chleb i czarna kawa", którego autorem był osadzony tam za publiczne śpiewanie piosenek politycznych student Jerzy Warzyński. U zarania swojej ponadstuletniej historii ceglany budynek służył za siedzibę sądu. Podgórze było wówczas jeszcze odrębnym miastem.

"Więzienie zlikwidowali, ale za to my teraz będziemy żyć jak w więzieniu"

Nie wszystkim takie plany się podobają. O sprawie poinformowali lokalni działacze Stowarzyszenia Nowa Generacja i poseł Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski, który w tej sprawie wysłał interwencje poselskie do władz IPN i do małopolskiego konserwatora zabytków.

Na ulicy Czarnieckiego pytamy mieszkańców, czy podobają im się plany instytutu. - Dowiedziałam się o tym z mediów. Moim zdaniem powinno zostać tak jak jest. Samochodów będzie co nie miara, a już teraz nie ma gdzie zaparkować. I tak już popostawiali nam tu bloki, wszystko jest zabudowane i jeszcze chcą nam wybudować kolejny budynek. Więzienie zlikwidowali, ale za to my teraz będziemy żyć jak w więzieniu - mówi nam pani Elżbieta.