Zderzenie dwóch samochodów w Nowej Hucie. Jedna osoba w szpitalu

Kurs euro do złotego w ostatnich dniach jest stabilny, podczas gdy amerykańska waluta wyraźnie osłabia się wobec euro, co powoduje także spadki na parze USDPLN. Ekonomista Rafał Mundry zwrócił uwagę, że dolar jest w okolicy 3,89 złotego, co oznacza, że w stosunku do polskiej waluty jest najtańszy od dwóch lat.