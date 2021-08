Nieznany sprawca uszkodził drzwi biura Prawa i Sprawiedliwości. "Zaplanowany akt wandalizmu"

Policja poszukuje sprawcy uszkodzenia drzwi biura Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. - Z nagrania wynika, że to był zaplanowany akt wandalizmu. Sprawca przyszedł, wyjął narzędzie, którym zniszczył drzwi, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia - mówi oficer prasowy krakowskiej policji.

Nieznany sprawca uszkodził drzwi w siedzibie małopolskiego Prawa i Sprawiedliwości w sobotę około godziny 23. Policję powiadomili mieszkańcy. - W tej sprawie wszczęliśmy dochodzenie, wstępnie kwalifikujemy to jako uszkodzenie mienia, za co sprawcy grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności - mówi mł. insp. Sebastian Gleń z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.