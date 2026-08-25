Kraków "Godzina ciszy na Solnej" po tragedii w Krakowie. "Nie chcemy bać się chodzić po chodnikach"

Zginęło małżeństwo, niemowlę trafiło do szpitala. Co się zmieni po tragedii? Źródło wideo: "Fakty po południu" TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Kozanecki/tvn24.pl

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Była to oddolna inicjatywa mieszkańców Podgórza. O godzinie 18 mieszkańcy zebrali się w miejscu, w którym w sobotę doszło do tragicznego wypadku. Zginęło w nim małżeństwo, a ich ośmiomiesięczne dziecko zostało ranne. Uczestnicy przeszli w ciszy i uczcili pamięć zmarłych minutą milczenia.

"Godzina ciszy na Solnej" "Godzina ciszy na Solnej" Źródło zdjęcia: Piotr Kozanecki "Godzina ciszy na Solnej" Źródło zdjęcia: Piotr Kozanecki "Godzina ciszy na Solnej" Źródło zdjęcia: Piotr Kozanecki "Godzina ciszy na Solnej" Źródło zdjęcia: Piotr Kozanecki "Godzina ciszy na Solnej" w hołdzie dla ofiar wypadku Źródło zdjęcia: Piotr Kozanecki/tvn24.pl "Godzina ciszy na Solnej" w hołdzie dla ofiar wypadku Źródło zdjęcia: Piotr Kozanecki/tvn24.pl Uczestnicy wydarzenia "Godzina ciszy na Solnej" Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski Uczestnicy wydarzenia "Godzina ciszy na Solnej" Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski Uczestnicy wydarzenia "Godzina ciszy na Solnej" Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski Uczestnicy wydarzenia "Godzina ciszy na Solnej" Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski Uczestnicy wydarzenia "Godzina ciszy na Solnej" Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski "Godzina ciszy na Solnej" Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski "Godzina ciszy na Solnej" Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski "Godzina ciszy na Solnej" Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski "Godzina ciszy na Solnej" PAP/Łukasz Gągulski Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

W proteście wzięło udział kilkaset osób. Pojawili się także kandydaci na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała i Aleksandra Owca, jednak nie zabierali głosu.

Atmosfera podczas marszu była spokojna. Po krótkich przemówieniach organizatora Macieja Fijaka oraz Konrada Kordasa, który od kilku lat alarmował służby i władze miasta o zagrożeniu na tej ulicy, mieszkańcy zaczęli się rozchodzić.

"Godzina ciszy na Solnej" w hołdzie dla ofiar wypadku Źródło zdjęcia: Piotr Kozanecki/tvn24.pl

Dzieci, które uczestniczyły w marszu, namalowały na jezdni kredą symboliczne pasy.

W ten sposób organizatorzy i uczestnicy oddali hołd ofiarom tragedii. Wezwali też władze każdego szczebla do "skończenia z bezczynnością wobec kolejnych tragedii, które widzimy niemal codziennie na polskich ulicach".

"Nie chcemy bać się chodzić po chodnikach. Nie chcemy bać się spacerować z dziećmi. Nie chcemy bać się o naszych seniorów i rodziny. Nie chcemy dłużej słyszeć, że się nie da, że nie ma zgody, nie ma woli albo pieniędzy" - przekazali aktywiści.

Przytoczyli również dane z policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji za 2025 rok, zgodnie z którymi Kraków miał najwięcej wypadków drogowych ze wszystkich miast wojewódzkich w Polsce - 941. To o ponad 100 więcej niż Łódź i o ponad 250 więcej niż Warszawa.

Wjechał w małżeństwo z dzieckiem

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę przed godziną 18 w rejonie zakrętu ulic Solnej i Nadwiślańskiej. 26-letni Hubert K. kierujący samochodem Volkswagen Golf stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i wjechał na chodnik, gdzie uderzył w dwie dorosłe osoby prowadzące wózek z ośmiomiesięcznym dzieckiem. Rodzice dziecka, oboje w wieku 32 lat, zmarli w szpitalu mimo podjętych przez medyków działań. Niemowlę walczy o życie, jest w stanie ciężkim.

Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Według wstępnych ustaleń biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, kierujący samochodem poruszał się z prędkością około 70 km/h, czyli ponad dwukrotnie większą niż dopuszczalna maksymalna prędkość na tym obszarze, która wynosi 30km/h.

Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie Źródło zdjęcia: TVN24 Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie Źródło zdjęcia: TVN24 Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, do którego się nie przyznał. Został tymczasowo aresztowany.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Dramatyczne chwile po tragicznym wypadku w Krakowie

W poniedziałek Urząd Miasta Krakowa poinformował, że na zlecenie pełniącego funkcję prezydenta Krakowa Stanisława Kracika rozpoczęły się analizy możliwości zmian w organizacji ruchu, które miałyby zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie, gdzie doszło do tragicznego wypadku.

We wtorek Kracik przekazał, że przeprowadzona z udziałem m.in. policji wizja lokalna nie wykazała zaniedbań ze strony miasta w tym rejonie. Ma tam jednak zostać zamontowany próg spowalniający.