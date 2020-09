Krakowscy nauczyciele napisali list w obronie osób LGBT+, kurator oświaty "wyraża zaniepokojenie" i chce wyjaśnień

W związku z Listem opublikowanym na FB przez Pana Macieja Miłkowskiego zatytułowanym "Krakowscy nauczyciele w obronie osób LGBT+" Małopolski Kurator Oświaty wyraża ogromne zaniepokojenie sytuacjami o jakich informuje autor Listu. Zarówno autor jak i podpisani 43 nauczycieli informują społeczeństwo, że znają przypadki szykanowania uczniów, którzy definiują swoją przynależność do środowiska LGBT. Małopolski Kurator Oświaty oświadcza, że nigdy nie była informowana przez żadnego nauczyciela o wydarzeniach niewłaściwego traktowania uczniów. Małopolski Kurator Oświaty stoi na straży bezpieczeństwa wszystkich uczniów bez jakichkolwiek wyjątków. Każdy przypadek krzywdzenia uczniów rozpatruje z należytą starannością i troską. Nigdy nie różnicuje uczniów. Każdy uczeń ma prawo do bezpiecznych warunków nauki i funkcjonowania w środowisku szkolnym. Do obowiązków nauczycieli należy zadbanie o bezpieczeństwo swoich wychowanków. Jest sprawą bulwersującą informowanie społeczeństwa o tym, że nauczyciele nie potrafią zapobiec w swoich szkołach przemocy wobec uczniów. Nie wskazują w swoim liście żadnych powodów, dla których swojego zadania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom nie wykonali. Nie wskazują też na przeszkody w wykonywaniu swoich obowiązków. Nie ma też informacji o tym, że kolejne stopnie władz nie podejmowały kroków interwencyjnych w odpowiedzi na wnioski nauczycieli. Małopolski Kurator Oświaty zwraca się do autora i sygnatariuszy Listu o pilne wyjaśnienie zasygnalizowanych problemów za pośrednictwem dyrektorów szkół.