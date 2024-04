21 kwietnia małopolscy policjanci i strażnicy graniczni pod sześcioma adresami na terenie Krakowa oraz jednej z miejscowości w powiecie krakowskim zatrzymali 23 osoby w związku ze śledztwem dotyczącym grupy przestępczej zajmującym się sutenerstwem. 16 z nich to kobiety, pozostałych siedmiu to mężczyźni.

Klub nocny, do którego weszli policjanci małopolska policja

Kraków. Rozbity gang sutenerów

Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu, a następnego dnia - w poniedziałek 22 kwietnia - zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się sutenerstwem usłyszało dziewięć osób. To siedem mężczyzn i dwie kobiety. Grozi im kara do pięciu lat więzienia.