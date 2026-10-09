Kraków Nagroda "Nadzwyczajni" dla ratownika medycznego. Ocalił pilota tonącej awionetki

Marcin Błaszkiewicz, laureat nagrody "Nadzwyczajni" dla ratownika medycznego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do akcji ratunkowej z udziałem Marcina Błaszkiewicza doszło na początku października ubiegłego roku. W Jeziorze Międzybrodzkim tonęła awionetka, której pilot był zmuszony do awaryjnego lądowania na wodzie. Będący świadkiem zdarzenia Marcin Błaszkiewicz dopłynął do rozbitka w znalezionym na brzegu jeziora kajaku. Kiedy wypływał, awionetka już zatonęła, stracił więc z oczu i samolot, i pilota. W pewnym momencie zauważył na wodzie jego głowę, podpłynął i wyciągnął go z wody.

- Nie czuję się bohaterem, ale czuję się zaszczycony tym wyróżnieniem. Żadna szkoła, żadne kursy i szkolenia nie przygotowują do takich zdarzeń. Klarowność sytuacji i możliwość przeanalizowania tego, co mogłem zrobić dla ratowania życia, wynikała z potrzeby niesienia pomocy. Trzeba myśleć na bieżąco i kreatywnie w tego typu sytuacjach - mówi Marcin Błaszkiewicz.

"Dają nam poczucie bezpieczeństwa każdego dnia"

- Jako społeczeństwo o ratownikach medycznych przypominamy sobie zwykle w momentach katastrof lub dyskusji o wydolności systemu. Nagrodą "Nadzwyczajni" chcemy to zmienić. Chcemy pokazać historie konkretnych ratowników i ratowniczek medycznych, którzy dają nam poczucie bezpieczeństwa każdego dnia - mówi Martin Kaczmarski, przedsiębiorca, właściciel polskiej grupy technologiczno-finansowej Kaczmarski Group i fundator Fundacji Świadomy Medyk.

- Marcin Błaszkiewicz udowodnił, że gotowość do niesienia pomocy są wpisane w tożsamość ratownika bez względu na to, czy akurat jest na dyżurze, czy spędza czas z bliskimi. Taka postawa buduje kapitał zaufania, którego w Polsce niezwykle potrzebujemy - dodaje Kaczmarski.

Wypadek awionetki na Jeziorze Międzybrodzkim Awionetka zatonęła w jeziorze Źródło zdjęcia: Śląska Policja Pilot nie odniósł w zdarzeniu większych obrażeń Źródło zdjęcia: Śląska Policja Pilotem zajęli się ratownicy WOPR Źródło zdjęcia: Śląska Policja

Wymagająca profesja

- Ratownictwo medyczne opiera się co do zasady na powtarzalnych procedurach i sprawdzonych schematach postępowania. Są jednak sytuacje, w których okoliczności - presja otoczenia, trudna logistyka lub ograniczone zasoby - wymagają czegoś więcej: nadzwyczajnego kunsztu i zimnej krwi - podkreśla dr. n. med. Jacek Wawrzynek, ratownik medyczny, prezes Fundacji Świadomy Medyk.

- Działanie Marcina Błaszkiewicza było wzorem opanowania w skrajnie trudnym środowisku. W ułamku sekundy, bez wsparcia zespołu i specjalistycznego sprzętu, podjął właściwe decyzje, pamiętając jednocześnie o własnym bezpieczeństwie. To właśnie definiuje kunszt nowoczesnej medycyny ratunkowej i zasługuje na najwyższe uznanie - dodaje Jacek Wawrzynek.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody odbyło się na scenie corocznego Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych w Krakowie. Laureat otrzymał pamiątkową statuetkę "Nadzwyczajni" oraz kompaktowy defibrylator osobisty AED o wartości kilku tysięcy złotych. Urządzenie to ma stanowić wsparcie w ewentualnych przyszłych interwencjach ratowniczych.

Marcin Błaszkiewicz, laureat nagrody "Nadzwyczajni" dla ratownika medycznego Źródło zdjęcia: TVN24

Od sześciu lat agencja SW Research tworzy ranking poważania zawodów. Na szczycie tegorocznej listy znaleźli ratownicy medyczni - 79,6 proc. oraz strażacy - 78,8. Trzecie miejsce na podium przypadło pilotom samolotów pasażerskich - 76,9, a tuż za nimi uplasowali się lekarze - 73,0 i pielęgniarki - 69,3.

O Fundacji Świadomy Medyk

Fundacja Świadomy Medyk powstała z pasji do ratownictwa medycznego. Jej misją jest podnoszenie kompetencji ratowników medycznych oraz personelu medycznego działającego w obszarze pomocy przedszpitalnej. Fundacja wydała dwa specjalistyczne poradniki z zakresu medycyny ratunkowej: "K1/K2. 50 najczęstszych interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego" oraz "K1/K2. Jeszcze więcej interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego". Książki zostały przekazane bezpłatnie do wszystkich 1600 ZRM, Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz stacji GOPR i TOPR w całej Polsce. W konferencjach organizowanych przez fundację wzięło do tej pory udział ponad sześć tysięcy medyków.