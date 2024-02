Pętla działa od miesiąca, na torowisko osunęła się skarpa z błotem

Pętla Górka Narodowa na północy Krakowa została oddana do użytku 7 stycznia. To największa inwestycja infrastrukturalna w tej części miasta. Zgoda na jej budowę została wydana w marcu 2023 roku.

Bez opóźnień tramwajów

Potwierdza to komunikat opublikowany przez krakowski magistrat. Urzędnicy zapewniają, że "wykonawca inwestycji został zobowiązany do natychmiastowego podjęcia działań zaradczych".

Z kolei Marek Gancarczyk, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, zapewnia, że zdarzenie nie wpłynęło na komfort pasażerów. – Tramwaje jeździły tam wczoraj, jeżdżą też dziś. To, że troszeczkę ziemi się tam pojawiło nie wpłynęło na to, że nie mogliśmy dojechać do Górki Narodowej. We wtorek nie było ani jednej przerwy z tego powodu, jeśli chodzi o kursowanie tramwajów – podkreśla Gancarczyk.