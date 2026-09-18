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Kraków

Na autostradzie wysiadł z auta, zginął pod kołami ciężarówki

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Doszło do śmiertelnego wypadku (zdjęcie ilustracyjne)
Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Nie żyje 73-letni pasażer auta osobowego. Na autostradzie A4 w Krakowie, gdy utworzył się korek, wysiadł on z samochodu i wpadł pod koła ciężarówki.

Do tragedii doszło w piątek około godziny godz. 16.30 na autostradzie A4 w Krakowie.

- Zginął tam 73-letni mieszkaniec Kielc, który był pasażerem osobowego forda i wyszedł na jezdnię - przekazał asp. Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. - Stało się to w momencie, gdy na autostradzie utworzył się korek - dodał.

Mężczyznę potrącił 33-letni kierowca ciężarówki. Był trzeźwy. - Będziemy sprawdzać, czy miał szansę, by wyhamować i uniknąć uderzenia w pieszego – zaznaczył policjant.

Nie ma utrudnień

Jak natomiast mówi nam kpt. Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, na miejsce wysłano ponad 20 strażaków. - Nasze działania już się zakończyły. Droga jest przejezdna – informuje.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadekPolicjaStraż pożarnawojewództwo małopolskie
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