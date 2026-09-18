Na autostradzie wysiadł z auta, zginął pod kołami ciężarówki
Do tragedii doszło w piątek około godziny godz. 16.30 na autostradzie A4 w Krakowie.
- Zginął tam 73-letni mieszkaniec Kielc, który był pasażerem osobowego forda i wyszedł na jezdnię - przekazał asp. Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. - Stało się to w momencie, gdy na autostradzie utworzył się korek - dodał.
Mężczyznę potrącił 33-letni kierowca ciężarówki. Był trzeźwy. - Będziemy sprawdzać, czy miał szansę, by wyhamować i uniknąć uderzenia w pieszego – zaznaczył policjant.
Nie ma utrudnień
Jak natomiast mówi nam kpt. Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, na miejsce wysłano ponad 20 strażaków. - Nasze działania już się zakończyły. Droga jest przejezdna – informuje.
Źródło: tvn24.pl