Kraków Na autostradzie wysiadł z auta, zginął pod kołami ciężarówki Tomasz Mikulicz |

Najczęściej do wypadków w Polsce dochodzi w środku dnia, w dobrej widoczności. Relacja Bartosza Żurawicza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do tragedii doszło w piątek około godziny godz. 16.30 na autostradzie A4 w Krakowie.

- Zginął tam 73-letni mieszkaniec Kielc, który był pasażerem osobowego forda i wyszedł na jezdnię - przekazał asp. Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. - Stało się to w momencie, gdy na autostradzie utworzył się korek - dodał.

Mężczyznę potrącił 33-letni kierowca ciężarówki. Był trzeźwy. - Będziemy sprawdzać, czy miał szansę, by wyhamować i uniknąć uderzenia w pieszego – zaznaczył policjant.

Nie ma utrudnień

Jak natomiast mówi nam kpt. Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, na miejsce wysłano ponad 20 strażaków. - Nasze działania już się zakończyły. Droga jest przejezdna – informuje.