Salamandra po renowacji. Szybowiec z 1946 roku wrócił na wystawę Muzeum Lotnictwa Polskiego

Wyjątkowy szybowiec jest jednym z pięciu, które powstały w 1946 roku w Instytutu Szybownictwa w Bielsku-Białej. Była to pierwsza powojenna seria produkcyjna drewnianego modelu opracowanego w 1936 roku. Jego autorem był inżynier Wacław Czerwiński, który opracował projekt w Wojskowych Warsztatach Szybowcowych znajdujących się na terenie krakowskiego Lotniska Rakowice Czyżyny. To tam znajduje się obecnie Muzeum Lotnictwa Polskiego.

IS-A Salamandra to szybowiec opracowany na trzy lata przed wojną przez krakowskiego inżyniera

Polski szybowiec, który zachwycił Chińczyków

IS-A Salamandra to szybowiec treningowy, zbudowany z drewna, z miejscem dla jednej osoby. Maszyny służyły do nauki pilotom, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i uzyskali kategorii "B".

- Była to na tyle udana konstrukcja, że posłużyła jako wzór do stworzenia kilku typów szybowców we Francji, Jugosławii i Finlandii, a w 1956 roku, 20 lat po oblocie prototypu, szybowce te zakupiła Chińska Republika Ludowa i rozpoczęła ich produkcję licencyjną - powiedziała Ligia Jaszczewska-Gacek, kierowniczka Działu Wystaw i Edukacji Muzeum Lotnictwa Polskiego.