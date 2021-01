"Żywe, najgorętsze serducho w lodowatej wodzie"

Jak dodaje mors, WOŚP to "najpiękniejsza charytatywna akcja w kraju". - Wszyscy na tym korzystamy, moja córka, wychodząc ze szpitala, otrzymała certyfikat przebadania słuchu, to było możliwe wyłącznie dzięki takiej zbiórce jak dziś. To jest imperatyw dla każdego dobrego człowieka, po prostu trzeba pomagać. To co dajemy od siebie to nie tylko pieniądze, to nasze serce i wkład pracy. Dzięki temu pomagamy wszystkim naszym bliskim. Każdy z nas może w pewnej chwili skorzystać ze sprzętu kupionego przez WOŚP do szpitali – przekonuje rozmówca TVN24.