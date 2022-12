Zimowa kąpiel na Zakrzówku. Nasz reporter też morsował

Miasto chce usankcjonować to miejsce

- To miejsce było kamieniołomem. Zostało zalane, a teraz po latach funkcjonowania w szarej strefie, gdy ludzie pojawiali się tu raczej średnio legalnie, Kraków stara się o to, by to miejsce usankcjonować i by krakowianie mogli tu pełnoprawnie odpoczywać - wyjaśnił reporter, zapraszając wszystkich do świątecznego morsowania.