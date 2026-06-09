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Kraków

Monika Piątkowska kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydentkę Krakowa

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Monika Piątkowska - Donald Tusk - Władysław Kosiniak-Kamysz
Konferencja Moniki Piątkowskiej, Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Koalicja Obywatelska i PSL mają kandydatkę na prezydentkę Krakowa. O głosy mieszkańców miasta w przedterminowych wyborach zawalczy senatorka Monika Piątkowska.

Swoją kandydaturę Piątkowska ogłosiła osobiście, podczas konferencji z Donaldem Tuskiem i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. - To ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność – powiedziała, przypominając, że w Krakowie spędziła "całe swoje dorosłe życie".  

Podziękowała Tuskowi i Kosiniakowi-Kamyszowi za poparcie dla jej kandydatury.

- Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie. Idę do Krakowa jako do miasta, które jest moją jedyną partią polityczną – zapowiedziała senatorka.

Donald Tusk z kolei przekazał, że on i prezes PSL mieli "dokładnie ten sam pomysł". – I ten pomysł okazał się trafiony bezdyskusyjnie, bo trafił też w marzenia pani senator Moniki Piątkowskiej. Znamy kandydatkę na prezydentkę Krakowa od lat, podejmowała się pani senator bardzo wielu zadań, bardzo wymagających. Zawsze imponowała nam pani senator determinacją i jasnością umysłu. Ale zawsze, kiedy rozmawialiśmy o tym, co dalej pani zawsze mówiła "ja bym tak chciała w Krakowie" – wspominał premier.

- To będzie wielka gra o przyszłość Krakowa, pani będzie w centralnej roli. My możemy z Władkiem pomóc – dodał Tusk.

- Widać, Monika, że masz tę determinację. Twój plan dla Krakowa poważnego i odważnego znamy od lat. To jest wielkie marzenie – stwierdził Kosiniak-Kamysz. – Ja wierzę w Kraków Moniki Piątkowskiej, ponieważ zaczynaliśmy w samorządzie krakowskim razem. Już trochę lat od tego czasu upłynęło, więc ta świadomość i możliwość rozwinięcia kompetencji przez te lata nastąpiła – dodał.

Szef PSL stwierdził też, że Kraków "zasługuje na odważną i poważną prezydenturę".

Piątkowska, pytana o obraną przez poprzedniego prezydenta miasta strategię zniechęcania krakowian do udziały w referendum stwierdziła, że zarówno pójście jak i niepójście do urny było "wyrazem demokratycznego podejścia". Dodała, że sama nie brała udziału w referendum, jednak "szanuje wszystkich".

- Bardzo wyraźnie usłyszałam głos Krakowian w kontekście Strefy Czystego Transportu, która będzie wymagała głębokiej przebudowy, w kontekście wysokich kosztów życia, w kontekście upolitycznienia naszego miasta – stwierdziła kandydatka, zapraszając do współpracy "wszystkie środowiska obywatelskie, zwłaszcza te, które miały odwagę się zjednoczyć i wyrazić swoje zdanie".

Wybory prawdopodobnie we wrześniu

Premier Donald Tusk powiedział na konferencji, że wybory odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. - W tej chwili najbardziej prawdopodobny termin to raczej druga połowa września, ale to nie jest jeszcze decyzja - zastrzegł.

Szef rządu zaznaczył, że zostały złożone protesty dotyczące przebiegu majowego referendum, "sądy będą w ich sprawach rozstrzygać, i w związku z tą procedurą termin wyborów może się lekko przesunąć".

- Prawdopodobnie, ale dziś jeszcze nie dam gwarancji (...) chyba (będzie to) wrzesień - powiedział Tusk. Dodał, że w tej chwili najbardziej prawdopodobny termin to "raczej druga połowa września". - Ale proszę to wziąć w nawias, bo to nie jest decyzja jeszcze - zaznaczył premier.

Kim jest Monika Piątkowska?

Monika Piątkowska urodziła się w 1974 roku w Zakopanem. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w administracji publicznej, samorządzie oraz organizacjach branżowych, łącząc perspektywę lokalną, państwową i gospodarczą.

W latach 2003-2012 kierowała Wydziałem Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa, współtworząc Strategię Rozwoju Krakowa oraz plan inwestycyjny miasta. Równolegle, w latach 2009-2012, pełniła funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. marki miasta, odpowiadając za projekty promujące Kraków w kraju i za granicą.

Monika Piątkowska
Monika Piątkowska
Źródło zdjęcia: Rafał Guz/PAP

W administracji centralnej pracowała jako dyrektor departamentu komunikacji i rzecznik prasowy w Ministerstwie Gospodarki (2012 - 2014), a następnie jako wiceprezes ds. komunikacji w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (2013-2015). Od 2015 do 2018 roku była prezesem zarządu firmy INNOVO, wspierającej przedsiębiorstwa przemysłowe i eksportowe w rozwoju i ekspansji zagranicznej. Od 2018 roku kieruje Izbą Zbożowo-Paszową, największą organizacją branżową sektora zbożowego, reprezentującą polski rynek również w europejskich strukturach branżowych.

W 2025 roku Piątkowska została wybrana na senatora X kadencji, reprezentując Kraków.

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Referendum i przedterminowe wybory w Krakowie

Dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli: Michał Drewnicki (PiS), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Aleksandra Owca (Partia Razem), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz przewodniczący rady dzielnicy Stare Miasto Jan Hoffman, będący jednocześnie jednym z głównych inicjatorów referendum w którym odwołany został Aleksander Miszalski. Swoją kandydaturę zaproponowała również Marta Ratuszyńska z ugrupowania Dobry Radom.

Kandydowania nie wyklucza też Łukasz Gibała, który w wyborach na prezydenta Krakowa w 2024 roku był głównym konkurentem Aleksandra Miszalskiego.

Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania w referendum Miszalskiego. Data wyborów prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum, ale zostały złożone protesty, którymi teraz zajmuje się sąd i to może nieco termin wyborów opóźnić

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KrakówDonald TuskReferendumWybory samorządoweAleksander Miszalski
Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
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