Usterki, niejasności, nagłe zmiany czynszów. Lokatorzy skarżą się na Mieszkanie Plus w Krakowie

Kłopoty mieszkaniowe lokatorów nieruchomości z rządowego programu na krakowskich Klinach. Osoby, które wprowadziły się do inwestycji przy ulicy Szwed-Śniadowskiej w Krakowie, skarżą się na rosnące czynsze, usterki i niejasności w sprawie ewentualnego zakupu wynajmowanych mieszkań. Przyznają, że spółka PFR Nieruchomości nie do końca informuje ich, za co płacą.

"Od ponad 3 miesięcy walczymy z PFR Nieruchomości i próbujemy wyegzekwować swoje prawa" - skarżą się mieszkańcy bloków z rządowego programu Mieszkanie Plus na krakowskich Klinach. Niektórzy z nich na zamieszkanie w budowanych przez PFR Nieruchomości budynkach przy ulicy Szwed-Śniadowskiej czekali nawet cztery lata. Gdy już się wprowadzili, okazało się, że wszystko jest inaczej niż zapowiadano.

Problematyczne są usterki, rosnące czynsze i niejasności formalne. Mieszkańcy przyznają, że są bezsilni w konfrontacji z państwową spółką, dlatego we wtorek zorganizowali w sprawie swojej sytuacji konferencję prasową. Przedstawili na niej szereg postulatów, w tym dotyczących zmian zapisów w umowach, przejrzystości kosztów i poprawy infrastruktury.

Mieszkańcy krakowskich Klinów kontra PFR Nieruchomości. Chodzi o Mieszkanie Plus TVN24

3400 złotych za mieszkanie. "Czy to program dla ludzi, których nie stać na kredyt?"

Mieszkańcy skarżą się między innymi na stan oddanych do użytku mieszkań. Pani Żanna, jedna z lokatorek, podkreśliła w rozmowie z dziennikarką TVN24 Olgą Porębą, że gdy jej mąż zobaczył kwotę na umowie, w ogóle nie chciał podpisywać dokumentu.

Wielodzietna rodzina pani Żanny za mieszkanie o powierzchni 68 metrów kwadratowych płaci ponad 3400 złotych. - Do tego muszę dopłacić za prąd, internet, telewizję. Czy to jest program dla ludzi, których nie stać na kredyt hipoteczny? - pyta mieszkanka.

Jak podkreślił w rozmowie z TVN24 Sławomir Wcisło, jeden z mieszkańców osiedla, koszty miały być dużo niższe niż te, które PFR Nieruchomości dyktuje obecnie. Powołuje się przy tym na zapowiedzi premier Beaty Szydło, która w 2016 roku obiecywała, że czynsz za najem miał wynieść średnio od 10 do 20 złotych za metr kwadratowy, a po 30 latach regularnego płacenia podwyższonego (na poczet wykupu) czynszu lokatorzy stawaliby się właścicielami mieszkania.

- Nagle człowiek podpisuje umowę, a tu 27 (złotych za metr kwadratowy - red.), a po okresie półtora miesiąca czynsz wzrasta do 33-34 złotych za metr kwadratowy - informuje Wcisło.

"Były całkowicie inne zasady"

Problemów, jak wskazuje pani Żanna, jest więcej. - To była umowa jednostronna. Regulamin nie pozwalał na bardzo wiele rzeczy, nawet na wyprowadzanie psów na trawniki (...). Nie możemy mieć zewnętrznych żaluzji ani w ogóle ingerować w okna, bo, jak powiedział nam deweloper, one mają rękojmię - wymienia mieszkanka osiedla. Dodaje, że w lokalach jest bardzo wiele usterek. - W mieszkaniu mojej koleżanki kaloryfer spadł w łazience. Dobrze, że dziecka nie było (...). U mnie w mieszkaniu jest zalany sufit. Powiedziano, że to usterka, którą szybciutko naprawią. Zgłosiliśmy to 1 lutego, mamy już kwiecień i nadal nie jest zrobione. Została zamalowana plama i koniec - podkreśla nasza rozmówczyni.

Sławomir Wcisło zaznacza, że gdy składał wniosek do PFR Nieruchomości, słyszał o "całkowicie innych zasadach". - Umowa nie dotyczyła tego, co było na stronach i co PFR oferował. Cały czas jednak myśleliśmy, że możliwość dojścia do własności będzie, ale rzeczywistość jest inna. Nagle zaczęli się z tego wycofywać - podkreślił pan Sławomir.

Możliwość dojścia do własności również znajdowało się w zapowiedziach byłej premier Beaty Szydło.

PFR Nieruchomości odpowiada na zarzuty

Podobne zarzuty mieszkańcy osiedla formułowali już wcześniej, zwracając się o pomoc do miejskich radnych. W lutym pytaliśmy przedstawicieli PFR Nieruchomości o kwestię wysokich - zdaniem lokatorów - czynszów, a także występujących usterek.

Biuro prasowe państwowego dewelopera w odpowiedzi na naszego maila poinformowało, że stawki czynszu i warunki najmu były mieszkańcom znane już na etapie naboru do mieszkań na Klinach. "Do publicznej wiadomości - na stronie internetowej krakowskiej inwestycji oraz w materiałach prasowych - została podana średnia stawka wynosząca wówczas 28,85 zł/mkw. Należy pamiętać, że oferowane w naborze mieszkania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W ciągu niespełna miesiąca odnotowaliśmy ponad 2,5 tysiąca wniosków na 481 mieszkań" - poinformowało PFR Nieruchomości.

Przedstawiciele spółki zaznaczyli, że podwyżki czynszu wynikają ze wskaźnika inflacji, o którym mowa jest w umowach. Na przykład w styczniu, gdy wskaźnik ten wyniósł 14,4 procenta, średnia stawka czynszu wynosiła po waloryzacji 33 złote za metr kwadratowy, podczas gdy średni czynsz rynkowy w tej okolicy wynosi - jak wskazuje państwowa firma - około 46 złotych za metr kwadratowy. "Zatem, oferowana przez nas stawka jest około 30 proc. niższa".

A co z usterkami? PFR Nieruchomości informuje, że mieszkania objęte są gwarancją wykonawcy. "Wszelkie zgłoszenia usterek są na bieżąco weryfikowane i w przypadku ich potwierdzenia powinny być bezzwłocznie usuwane" - czytamy w odpowiedzi na nasze pytania.

W lutym PFR Nieruchomości wydało oświadczenie, w którym przekazano, że "umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności (DDW) zostaną niebawem zaoferowane wszystkim najemcom inwestycji, w których ta opcja została zadeklarowana" - między innymi w Krakowie.

"Informacje na temat warunków oraz terminy, w których ta opcja zostanie zaproponowana, zostaną przekazane najemcom poszczególnych inwestycji w pierwszym możliwym terminie. Przypominamy, że we wszystkich inwestycjach Funduszu Mieszkań dla Rozwoju najpierw zawieramy umowę najmu instytucjonalnego na 2 lata" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie państwowej spółki 9 lutego.

