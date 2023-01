Mieszkańcy Krakowa chcą nocnej prohibicji. Miasto rozważa ograniczenia w sprzedaży alkoholu

Decyzja w sprawie nocnej prohibicji - w kwietniu

W ankiecie wzięło udział 11 tysięcy osób. Wśród mieszkańców, którzy opowiedzieli się za nocnym ograniczeniem sprzedaży alkoholu, większość (75 procent) proponuje, by zakaz obowiązywał w godzinach od 22 do 6. Zakazu w godzinach od 23 do 5.30 chciałby co czwarty ankietowany. Ze zdecydowanej większości nadesłanych opinii wynika, że najlepszym pomysłem byłoby objęcie zakazem całego miasta (chciałoby tego 89 procent zwolenników ograniczeń). Pozostali woleliby, aby obostrzenia wprowadzać tylko w poszczególnych dzielnicach.