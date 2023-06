Zabił człowieka, ale nie odpowie za przestępstwo? Biegli: jest niepoczytalny

Dawid Ż., podejrzany o zastrzelenie w lutym w barze w centrum Krakowa mężczyzny i usiłowanie zabójstwa drugiego, w chwili zdarzenia był niepoczytalny - wynika z opinii biegłych. Oznacza to, że nie będzie odpowiadał karnie za swój czyn. - W takich przypadkach prokuratura jest zobligowana do umorzenia postępowania - powiedział nam prokurator Leszek Brzegowy z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Podejrzany 35-latek może za to, decyzją sądu, trafić do zakładu psychiatrycznego.