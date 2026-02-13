Z maczetą w ręce zaczepiał przechodniów

Kraków Źródło: Google Earth

Mężczyzna pojawił się na ulicy na terenie krakowskiego Kurdwanowa w czwartek około godziny 14.30. Miał wymachiwać maczetą i zaczepiać przechodniów.

- Funkcjonariusze pojechali na miejsce, na widok policjantów mężczyzna zaczął uciekać, wszedł do jednego z bloków – informuje Anna Zbroja-Zagórska z biura prasowego krakowskiej komendy policji.

Użyli paralizatora

Policjanci weszli do budynku i zapukali do drzwi mężczyzny. Policjantka przekazała, że gdy 38-latek je otworzył, trzymał w rękach noże i zaczął iść w kierunku mundurowych. Ci obezwładnili go paralizatorem.

Mężczyzna został zatrzymany, ma zostać przesłuchany w piątek. Policja podaje, że w zdarzeniu nikt nie został ranny.

