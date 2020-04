Przez balkon wtargnął do mieszkania na szóstym piętrze. W poszukiwaniu kota

Miał na sobie tylko spodenki, a do cudzego mieszkania na szóstym piętrze wtargnął przez balkon. Kiedy zobaczyła go właścicielka, 24-latek powiedział, że szuka kota, który mu uciekł.

Policjanci z krakowskiej Krowodrzy dostali komunikat, że ktoś wspiął się na dach tamtejszego banku. Jednocześnie na numer alarmowy zadzwoniła mieszkanka pobliskiego bloku i poinformowała, że nieznany mężczyzna stoi na jej balkonie i domaga się wpuszczenia do mieszkania, twierdząc, że szuka swojego kota. Sytuacja była tym bardziej kuriozalna, że krakowianka mieszka na szóstym piętrze.

Agresor rozbił szybę w drzwiach i wtargnął do środka, a lokatorka, bojąc się o swoje zdrowie i życie, czym prędzej opuściła mieszkanie – opisuje Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.

"Siedział na schodach w kałuży krwi"

Zanim na miejsce dotarła policja, mężczyzna zszedł na pierwsze piętro bloku – tym razem skorzystał ze schodów – i poprosił mieszkającego tam kolegę, by ten opatrzył mu rozciętą o rozbite szkło nogę.

- Gdy na miejsce interwencji podjechał wezwany patrol, natychmiast podbiegł do nich zdenerwowany przechodzień. Zrelacjonował on mundurowym, że widział jak młody mężczyzna, ubrany jedynie w spodenki, wspinał się po balkonowych balustradach. Następnie usłyszał on dźwięk tłuczonego szkła, a "wspinacz" zniknął za drzwiami jednego z mieszkań – opisuje Gleń.