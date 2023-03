Kraków porzucił marzenia o metrze, teraz do nich wraca. Podziemna kolej wciąż może powstać

Ponad połowa mieszkańców opowiedziała się w 2014 roku w lokalnym referendum za budową w Krakowie metra. Po latach władze miasta przystąpiły do prac nad tym pomysłem, jednak w końcu zapowiedziały, że metra nie będzie. Zamiast tego samorząd zaproponował premetro - szybki tramwaj, którego trasa częściowo przebiega w podziemnych tunelach.

Były wizualizacje, zapowiedź otwarcia pierwszego odcinka do 2025 roku i, wydawałoby się, ostateczne odejście od formuły klasycznego metra. "Kraków będzie miał premetro" - czytamy w archiwalnych komunikatach krakowskiego magistratu. "Klasyczne metro nie opłaca się i nie ma sensu" - ucinał temat prezydent miasta Jacek Majchrowski .

Teraz samorząd wydaje się zmieniać kurs, a przynajmniej tonować podejście do podziemnej kolei. Jak poinformował w czwartek wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig, sprawa wciąż nie jest - jak mogłoby się wydawać - rozstrzygnięta.

Metro w Krakowie? Wiceprezydent: nic nie jest przesądzone

Projektowanie tunelu ma zająć około dwa lata. Według urzędników kluczowe w decyzji o tym, czy po mieście kursować będą pociągi metra, czy jednak tylko tramwaje, zależeć będzie od prognozowanego natężenia ruchu. Jeśli okaże się - jak wynika z dotychczasowych analiz - że pasażerów jest zbyt mało, by uruchamiać pełnowymiarowe metro, zostanie tramwaj.

Dlaczego więc wcześniej władze miasta odżegnywały się od koncepcji metra i twardo stawiały na tramwaje? Spytaliśmy rzeczniczkę prezydenta miasta o to, skąd nagły powrót do rozmowy o metrze. - Chodzi o stworzenie infrastruktury, która w przyszłości nie zamknie żadnej drogi - odpowiedziała Monika Chylaszek.

Powrót do marzeń o metrze. Aktywista: to jest zagranie wyborcze

Jacek Mosakowski, aktywista z Platformy Komunikacyjnej Krakowa, ocenia, że słowa wiceprezydenta Kuliga i powrót do marzeń o metrze to "zagranie wyborcze". - Liczba obietnic ze strony miasta dotyczących metra zawsze wyraźnie wzrasta na około rok przed wyborami. Ten komunikat dziwi, bo analizy z ostatnich lat i komunikaty urzędu jasno wyjaśniały, że w Krakowie powstanie premetro, a nie metro - podkreślił Mosakowski w rozmowie z tvn24.pl.

Aktywista zwrócił uwagę, że miasta nie stać na tak duży wydatek, jakim jest utrzymanie jednej nitki metra. Jak powiedział nam rzecznik prasowy Urzędu Miasta Krakowa Dariusz Nowak, szacunkowy roczny koszt utrzymania premetra to około 82 miliony złotych. Metro to wydatek rzędu 210 milionów złotych rocznie. - To około jedna trzecia obecnych wydatków na transport publiczny w mieście. Nawet teraz często jest problem z dodaniem jednej czy dwóch linii, więc tym bardziej ciężko mówić o wydawaniu grubych milionów na utrzymanie metra, które nawet mogłoby nie być w ogóle potrzebne - ocenił Mosakowski.