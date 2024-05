Organizowała Manify w Gdańsku, została wiceprezydentką Krakowa i pojawiły się rysy na koalicji

Wiceprezydentka Krakowa Maria Klaman. Kim jest?

Koalicja wisi na włosku?

Wiceprezydenci Krakowa w komplecie

Nowa wiceprezydentka jest czwartą zastępczynią Aleksandra Miszalskiego, który do wyborów szedł z poparciem Nowej Lewicy - jednak będzie to jedyna kobieta w najbliższym otoczeniu nowego prezydenta Krakowa. Spośród pozostałych trzech już w trakcie kampanii wyborczej jedno z nazwisk było znane: to prof. Stanisław Mazur, do niedawna rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Będzie odpowiadał za rozwój miasta, planowanie przestrzenne i gospodarkę. Jego zdaniem udoskonalenia wymaga przede wszystkim kwestia gospodarowania przestrzenią.