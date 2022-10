Małopolska kurator oświaty "od lat prosi dyrektorów" w sprawie lekcji religii. RPO pyta o podstawę prawną

Określanie warunków organizacyjnych lekcji religii i etyki w szkołach należy do wyłącznych kompetencji dyrektora szkoły - informuje Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, odnosząc się do nacisków małopolskiej kurator oświaty na dyrektorów szkół, "by lekcje religii nie odbywały się na pierwszej lub ostatniej godzinie". Przedstawiciele RPO pytają o podstawę prawną takich nacisków, "sprzecznych z postulatami zgłaszanymi Rzecznikowi przez rodziców".

"Od lat proszę dyrektorów, by lekcje religii nie odbywały się na pierwszej lub ostatniej godzinie. To nie jest w porządku. To jest sygnał, zachęta dla młodych ludzi, by nie chodzili na nie" - takie słowa wypowiedziała małopolska kurator oświaty Barbara Nowak podczas konferencji o prześladowaniach katolików. Urzędniczka po raz kolejny zwróciła na siebie uwagę Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Tym razem chodzi o wypowiedź w sprawie organizacji planów lekcji w szkołach - w kontekście lekcji religii - którą w piśmie do RPO zacytowali przedstawiciele opozycji.

Wypowiedź kurator pod lupą RPO

W poniedziałek w sprawie deklaracji Barbary Nowak do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili się politycy Koalicji Obywatelskiej. Chcieli, by pracownicy Biura RPO zbadali, czy takimi naciskami małopolska kurator oświaty złamała prawo. W ocenie polityków taka organizacja zajęć może być formą represji wobec uczniów niezapisanych na religię.

- Wszystkie zajęcia nieobowiązkowe, jeżeli to tylko możliwe, powinny być przed lub po lekcjach - jeżeli odbywają się na terenie szkoły - przekonywała posłanka Katarzyna Lubnauer.

Sama urzędniczka interwencję posłów KO nazwała "ustawką". We wpisie na Twitterze zasugerowała, że umieszczenie lekcji religii na pierwszej lub ostatniej lekcji to "represywna tolerancja".

W czwartek do sprawy odniósł się zastępca RPO Stanisław Trociuk, który zwrócił się do małopolskiej kurator oświaty z prośbą o wyjaśnienia.

RPO: to wyłączne kompetencje dyrektora szkoły

Jak poinformowano w komunikacie, problemy związane z planowaniem lekcji religii między innymi zajęciami są zgłaszane do RPO od wielu lat. W opublikowanym na stronie Biura RPO piśmie, skierowanym do Barbary Nowak, czytamy, że "określanie warunków organizacyjnych lekcji religii i etyki w szkołach należy do wyłącznych kompetencji dyrektora szkoły".

Zastępca RPO Stanisław Trociuk poprosił małopolską kurator oświaty o "wskazanie podstawy prawnej zalecania dyrektorom szkół publicznych nieumieszczania lekcji religii na pierwszych i ostatnich godzinach lekcyjnych". Wprost oznacza to, że tygodniowy plan lekcji zależy w całości od decyzji dyrektora szkoły.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwraca również uwagę na liczne głosy rodziców dzieci, które nie są zapisane na religię, dotyczące umieszczania takich zajęć na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych. Chodzi o to, by dzieci nie musiały przeczekiwać nieobowiązkowych dla nich zajęć na terenie szkoły.

Kontrowersje wokół małopolskiej kurator oświaty

To nie pierwszy raz, kiedy małopolska kurator oświaty mierzy się z krytyką ze strony sejmowej opozycji. W piątek posłowie KO złożyli także zawiadomienie do krakowskiej prokuratury. Ich zdaniem w Małopolsce powstał "układ kuratorski", a Barbara Nowak, według polityków KO, wystawia negatywne oceny nieprzychylnym jej dyrektorom.

Wcześniej Nowak pisała na Twitterze między innymi o tym, że - jej zdaniem - "równe traktowanie wszystkich to lewacka utopia". Ten wpis opublikowała w kontekście osób niepełnosprawnych. We wrześniu z kolei małopolska kurator oświaty została zobowiązana przez sąd do przeproszenia Związku Nauczycielstwa Polskiego za słowa o "planie destabilizacji państwa polskiego", jak określiła strajk nauczycieli z 2019 roku. Wielokrotnie również na biurko ministra edukacji trafiały wnioski ze strony różnych środowisk o odwołanie Barbary Nowak ze stanowiska.

W ostatnich latach urzędniczka zasłynęła między innymi wypowiedziami o "agencji towarzyskiej" - jak określiła Uniwersytet Jagielloński - oraz "eksperymencie" - którym według niej była szczepionka na COVID-19, a także swoją listą organizacji "szkodliwych" na której umieściła na przykład Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa "Bardziej kochani" i Fundację Rodzić po Ludzku.

