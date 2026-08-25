Kraków "Małe szanse". Urzędnicy nie zaskarżyli decyzji sądu w sprawie fajerwerków

Katarzyna Topczewska i Dorota Sumińska o negatywnych skutkach używania fajerwerków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Urzędnicy stwierdzili, że mają małą szansę na wygraną przed sądem, dlatego zrezygnowali z dalszej walki o utrzymanie uchwały w mocy.

- Po przeanalizowaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz argumentacji przedstawionej w uzasadnieniu uznano, że wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego zapewne wiązałoby się z niewielkimi szansami na utrzymanie uchwały w mocy - powiedziała we wtorek Dominika Jaźwiecka-Bujalska z biura prasowego Urzędu Miasta Krakowa.

Jak dodała, WSA wskazał w uzasadnieniu, że przy podejmowaniu uchwały doszło do przekroczenia zakresu upoważnienia ustawowego do wydania przepisów porządkowych. Zastrzeżenia sądu dotyczyły również zbyt szerokiego zakresu zakazu odpalania widowiskowych materiałów pirotechnicznych.

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Unieważniona uchwała

30 czerwca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie unieważnił w całości uchwałę radnych miasta, która zakazywała używania materiałów pirotechnicznych, w tym fajerwerków, w przestrzeni publicznej, ale i na terenach prywatnych, jeżeli "zakaz odpalania fajerwerków, petard, ogni sztucznych i innych materiałów pirotechnicznych widowiskowych skutkuje oddziaływaniem na miejsca dostępne publicznie".

UMK miał 30 dni, od chwili otrzymania uzasadnienia sądu, na wniesienie skargi kasacyjnej do NSA. I z tego zrezygnował.

Radni przegłosowali, wojewoda zaskarżył

W listopadzie 2025 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę zakazującą przez cały rok odpalania fajerwerków, petard, ogni sztucznych i innych materiałów pirotechnicznych widowiskowych. Przepisy zaczęły obowiązywać od 2026 r.

Uchwałę tę do WSA zaskarżył wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar (PSL).

Wojewoda miał zastrzeżenia przede wszystkim do tego, czy uchwała nie zawiera przepisów porządkowych uregulowanych już ustawą i Kodeksem wykroczeń, a tym samym czy nie łamie przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

Niejasności, według prawników urzędu wojewódzkiego, budziły także wady prawne, nieprecyzyjność zapisów w dokumencie; możliwość naruszenia konstytucyjnego prawa do działalności gospodarczej; objęcie zakazem sztucznych ogni, które nie mają wysokiej szkodliwości dla zdrowia i życia, mienia i środowiska.

Uchwała miała chronić mieszkańców

Celem uchwały były - jak napisali radni w jej uzasadnieniu - ochrona życia, zdrowia i spokoju mieszkańców Krakowa oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Zakaz egzekwować miała straż miejska.

Z decyzją władz Krakowa nie zgadzało się Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki (SIiDP). Bezskutecznie apelowało ono o wstrzymanie głosowania nad uchwałą.

Coraz częściej się dyskutuje o tym, czy nie wprowadzić ograniczeń, a nawet zakazu strzelania fajerwerkami Źródło: Magda Łucyan/Fakty TVN