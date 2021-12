Kraków. Magdalena K. , oskarżona o kierowanie gangiem pseudokibiców, stanęła przed sądem

Proces rozpoczął się w poniedziałek przed sądem w Krakowie. Magdalena K. odpowiada między innymi za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, do której należeli pseudokibice klubu sportowego Cracovia. Prokurator oskarżył K. także o przemyt narkotyków i handel nimi, utrudnianie postępowania karnego, składanie fałszywych zeznań i nakłanianie do tego innych osób oraz pranie pieniędzy.

Proces Małgorzaty K. we wstępnej fazie

- Dzisiaj proces się rozpoczął, zaczęły się czynności formalne, jego wstępna faza trwa - przekazała TVN24 Beata Górszczyk, rzeczniczka krakowskiego sądu okręgowego. - Oczywiście nie mogę podać szczegółów dotyczących przebiegu tego procesu i dzisiejszej rozprawy, ale generalnie jest tak, że proces rozpoczyna się od sprawdzenia obecności stron. To jest bardzo ważne, dlatego, że muszą uczestniczyć zarówno oskarżeni, jak i obrońcy czy oskarżyciele posiłkowi - wyjaśniła. Przypomniała, że rozprawa we wcześniejszym, pierwotnie wyznaczonym terminie, "nie odbyła się właśnie z powodu tego, że jednego z uczestników rozprawy nie było; nie stawił się on z usprawiedliwionych przyczyn". Sędzia Górszczyk poinformowała, że w poniedziałek odczytywany był akt oskarżenia i składano wyjaśnienia. Przyznała, że "proces, który ma charakter wieloosobowy i wieloprzedmiotowy, zawsze jest skomplikowany, i to na wielu płaszczyznach - organizacyjnej, merytorycznej i formalnej". Poinformowała, że jawność została wyłączona w całym procesie, poza ogłoszeniem wyroku, który "zawsze jest czynnością o charakterze jawnym". Jako powody takiej decyzji podała "interes osoby prywatnej, czyli osób pokrzywdzonych" i "względy o charakterze interesów państwowych". Zaznaczyła, że chodzi tu o "interes związany z wymiarem sprawiedliwości, czyli o sprawne prowadzenie postępowań karnych".