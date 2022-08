Z maczetą i wiatrówką na krakowskich bulwarach. Straż miejska: nastolatek gonił jadącego hulajnogą

19-latek z maczetą zaczepiał przechodniów na Bulwarach Wiślanych w Krakowie, a - gdy strażnicy miejscy próbowali go zatrzymać - jego 16-letni kolega z wiatrówką przyszedł mu z pomocą - poinformowali funkcjonariusze. Mężczyźni trafili w ręce policji.

Straż miejska: kolega z wiatrówką na ratunek

"I gdy wydawało się, że to koniec interwencji, nagle z mroku wyłonił się jego młodszy kolega. Był agresywny i miał przy sobie wiatrówkę. Szarpał się i próbował odbić kompana. Został szybko obezwładniony i również zakuty w kajdanki" - opisali strażnicy miejscy na Facebooku. I dodali, że mężczyzna z wiatrówką to 16-latek.

Na miejsce przyjechali wezwani przez strażników policjanci. - Maczeta została zabezpieczona, a funkcjonariusze sporządzili wniosek o ukaranie do sądu w związku z posiadaniem przez 19-latka niebezpiecznego narzędzia w przestrzeni publicznej - poinformował nas młodszy aspirant Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. To wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywną w wysokości co najmniej trzech tysięcy złotych.