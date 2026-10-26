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Kraków

Łukasz Gibała zlikwidował departamenty. I powołał nowe biuro

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Łukasz Gibała
Łukasz Gibała przedstawia swoich zastępców
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP
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O likwidacji sześciu departamentów i powołaniu Biura do spraw zdrowia zdecydował nowy prezydent Krakowa Łukasz Gibała. W poniedziałek na oficjalnej stronie magistratu opublikowano zarządzenie z nową strukturą urzędu miasta.

W poniedziałek w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane zarządzenie prezydenta Krakowa "w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa". Łukasz Gibała podpisał je w piątek. Tak jak zapowiadał, dokument zlikwidował sześć departamentów utworzonych za jego poprzednika, Aleksandra Miszalskiego (KO), odwołanego w referendum w maju bieżącego roku.

Łukasz Gibała podczas zaprzysiężenia na prezydenta Krakowa
Łukasz Gibała podczas zaprzysiężenia na prezydenta Krakowa
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Sześć departamentów zlikwidowanych

Decyzja Gibały oznacza, że stanowiska stracą:

  • Paulina Typel-Walczykiewicz, dyrektorka Departamentu Spraw Obywatelskich;
  • Daniel Wiśniowski, dyrektor Departamentu Marki Kraków;
  • Tomasz Kudzia, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju;
  • Maria Wojtacha, dyrektorka Departamentu Komunalnego;
  • Monika Kosztyła, dyrektorka Departamentu Polityki Społecznej;
  • Jacek Drabik, dyrektor Departamentu Edukacji.

Początkowo w urzędzie miasta funkcjonowało osiem departamentów - po zmianach wprowadzonych w 2026 roku zostało ich sześć. Ich zadaniem była koordynacja pracy wydziałów urzędu miasta. I tak na przykład Departament Edukacji nadzorował między innymi wydział edukacji, Miejskie Centrum Obsługi Oświaty, a także szkoły; z kolei Departament Zrównoważonego Rozwoju miał pod sobą aż siedem jednostek, w tym wydział do spraw strategii, wydział środowiska, urząd pracy czy Zarząd Zieleni Miejskiej.

Przed wyborami Gibała przekonywał, że likwidacja departamentów przyniesie około 10 milionów złotych oszczędności do końca kadencji.

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania - 23 października - co oznacza, że departamenty przestały już istnieć.

Nowe biuro w Urzędzie Miasta Krakowa

Z zarządzenia Łukasza Gibały wynika, że w strukturze magistratu zostanie powołane również nowa komórka - Biuro do spraw zdrowia, które ma zacząć funkcjonować 1 grudnia. W zarządzeniu czytamy, że do jego zadań będzie należeć nadzór nad Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, a także nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, które należą do miasta.

Wcześniej powyższe obowiązki należały do Wydziału Polityki Społecznej, Równości i Zdrowia. Po zmianach jest to Wydział Polityki Społecznej i Równości, który między innymi koordynuje sprawy dotyczące osób z niepełnosprawnościami, seniorów, młodzieży, rodziny, a także opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Podlega pod niego także MOPS.

Wiceprezydenci Łukasza Gibały

W załączniku do rozporządzenia określono także zadania poszczególnych wiceprezydentów. W ubiegłym tygodniu prezydent Łukasz Gibała przedstawił swoich najbliższych współpracowników na konferencji prasowej. Poinformował wtedy, że jego pierwszym zastępcą będzie Karol Wałachowski, drugim - Jan Hoffman, a trzecim - Elżbieta Kois-Żurek.

Elżbieta Kois-Żurek, Jan Hoffman, Łukasz Gibała, Karol Wałachowski
Elżbieta Kois-Żurek, Jan Hoffman, Łukasz Gibała, Karol Wałachowski
Źródło zdjęcia: Bogusław Świerzowski, Urząd Miasta Krakowa

Z załącznika do rozporządzenia wynika, że Karol Wałachowski będzie odpowiadał między innymi za architekturę i urbanistykę, turystykę, sport oraz środowisko.

Janowi Hoffmanowi prezydent przydzielił gospodarkę komunalną, kulturę i dialog, a także większość miejskich spółek, transport i cmentarze. Podczas konferencji podkreślał, że Hoffman ma odpowiadać między innymi za kwestie związane ze strefą czystego transportu.

Elżbieta Kois-Żurek ma zajmować się mieszkalnictwem, edukacją i polityką społeczną i zdrowiem.

Zadłużenie Krakowa i pierwsze decyzje Gibały

Według Gibały likwidacja departamentów przyniesie miastu oszczędności. Kraków zadłużony jest na około 9 miliardów złotych.

Na bieżące wydatki do końca roku brakuje - według wstępnych szacunków urzędników - niemal 400 milionów złotych. Brakuje środków między innymi na edukację, transport, pomoc społeczną.

Nowe władze zleciły szczegółową analizę budżetu i wypracowanie planu, który pozwoli uzupełnić braki finansowe bez sięgania po środki z pożyczek, kredytów lub obligacji.

Gibała został zaprzysiężony na prezydenta Krakowa 20 października. Jego kadencja potrwa około dwa i pół roku. Gibała wygrał przedterminowe wybory, zorganizowane po tym, gdy w maju mieszkańcy w drodze referendum odwołali Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Łukasz GibałaKrakówSamorządWybory
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