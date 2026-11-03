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Kraków

Lokatorzy nie płacą od miesięcy. Właścicielka: "Wykończyli mnie psychicznie i fizycznie"

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Żerują na właścicielach i zadłużają ich mieszkanie
Żerują na właścicielach i zadłużają ich mieszkanie. "Nie mogę nawet się zbliżyć do drzwi"
Źródło wideo: Uwaga! TVN
Źródło zdj. gł.: Uwaga! TVN
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Ponad 30 tysięcy złotych zaległości, miesiące niespełnionych obietnic i bezskuteczne próby odzyskania mieszkania - tak wygląda sytuacja pani Edyty z krakowskiego Podgórza. Jej lokatorzy nie płacą regularnie czynszu i nie chcą opuścić nieruchomości, mimo wypowiedzenia umowy. Sprawa trafiła do sądu, a właścicielka przyznaje, że konflikt odbija się na jej zdrowiu i sytuacji finansowej. Reportaż "Uwagi!" TVN.

"Robimy wszystko, żeby się wyprowadzić. Kombinujemy pieniądze. Nie umiem podać konkretnego dnia, terminu", pada w zapewnieniach najemcy.

- Słyszałam to dziesiątki razy. Nic nie robi oprócz składania tych deklaracji. Mówi co innego, a robi co innego. To są puste słowa - podkreśla pani Edyta.

ZOBACZ CAŁY REPORTAŻ "UWAGI!" TVN: Żerują na właścicielach i zadłużają ich mieszkanie. "Nie mogę nawet się zbliżyć do drzwi"

Najemcy sprawiali wrażenie bardzo miłych

Para najemców wynajęła mieszkanie kilka lat temu. Pierwszą umowę najmu zawarła jeszcze z synem pani Edyty, potem to pani Edyta została właścicielką mieszkania.

- Na początku sprawiali wrażenie ludzi bardzo miłych i grzecznych. Cały czas zapewniali, że mogą szybko się wyprowadzić. Że chcą kupić mieszkanie i jak coś znajdą, to będą chcieli w ciągu miesiąca się wyprowadzić - opowiada pani Edyta.

Tych planów parze nie udało się zrealizować. Relacje pomiędzy panią Edytą a najemcami układały się dobrze. Zarówno ona, jak i jej mąż ufali lokatorom, gdyż była to kontynuacja wynajmu. Nic nie zapowiadało problemów.

- Do lipca 2025 roku wpłaty przychodziły w miarę regularnie i w odpowiednich kwotach. Ale w sierpniu 2025 roku zaczęły się problemy, pojawiły się niepełne wpłaty - opowiada pani Edyta.

- Zadzwoniłam i potem też za każdym razem dzwoniłam. Padało, że najemcy nie wypłacili pensji, ale wszystko to wyregulują z odsetkami. Początkowo wierzyłam, że ma w pracy chwilowe problemy. Ale te chwilowe problemy przerodziły się w lata, bo mamy październik 2026, a ja dalej nie mam pieniędzy - podkreśla nasza rozmówczyni.

- Chodzi o ponad 30 tysięcy złotych, licząc bez odsetek - mówi pani Edyta.

Wypowiedzenie umowy najmu

Kiedy długi lokatorów coraz bardziej narastały, pani Edyta w marcu tego roku wypowiedziała im umowę najmu. Po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia mieszkania jednak nie opuścili. Zbiegło się to w czasie ze wznową choroby nowotworowej u męża pani Edyty, który obecnie jest w trakcie kolejnej chemioterapii.

- Rozmawiałem z najemcą, usłyszałem, że rozumie moją sytuację. Ale nie ma to żadnego wpływu na to, czy on płaci, czy nie płaci - mówi pan Paweł. I dodaje: - Ja i żona mówiliśmy mu, że na dobrą sprawę utrzymujemy go w tej chwili, nie mając możliwości zarabiania. Żona nie pracuje, a ja dostałem 3 tysiące złotych renty.

- Najpierw sprzedaliśmy samochód, później, na szczęście, mąż w związku z chorobą dostał parę groszy z odszkodowania. Później zaczęłam sprzedawać złoto, żeby mieć jakiekolwiek pieniądze na życie i pokrycie czynszów - mówi pani Edyta.

- Psychicznie jesteśmy bardzo zdołowani. Z najemcami rozmawiamy grzecznie i spokojnie, ale później kłócimy się między sobą. Emocje muszą znaleźć gdzieś ujście. Nie ma spokoju, nie ma radości. Cały czas o tym gadamy i myślimy, co jeszcze zrobić - dodaje nasza rozmówczyni.

Pozew i eksmisja

Ponieważ pod koniec czerwca lokatorom skończyła się umowa najmu. Pani Edyta złożyła do sądu pozew o eksmisję i zapłatę zaległości. Wydany w sprawie sądowy nakaz zapłaty opiewa na kwotę ponad 18 tysięcy złotych, ale dług cały czas rośnie.

Pani Edyta po raz kolejny chciała porozmawiać z lokatorami. W mieszkaniu zastała najemczynię.

- Robimy wszystko, żeby się wyprowadzić - stwierdziła najemczyni.

- Płaci pani? - padło ze strony pani Edyty.

- Nie będę odpowiadać na pani pytania. Już możemy kończyć?

- Nie.

- Nie? No to dobrze, to ja wzywam policję w takim razie.

- W żaden sposób nie mogę zbliżyć się do drzwi wejściowych, bo od razu wzywana jest na mnie policja, że zakłócam mir domowy. Albo jak zapukam, że chcę porozmawiać w cztery oczy, to dzwonią na policję i zakładają mi sprawy o nękanie - skarży się pani Edyta.

Prokuratura nie dopatrzyła się w postępowaniu pani Edyty znamion przestępstwa nękania i umorzyła sprawę. Policja wzywana była przez lokatorów już pięć razy. Za każdym razem mundurowi spisują notatkę, rozkładają bezradnie ręce i odsyłają obie strony do sądu. Tak jest i tym razem.

Warto podpisać umowę najmu okazjonalnego u notariusza

Co robić, by ustrzec się przed lokatorami, którzy metodycznie rozgrywają właścicieli nieruchomości? Rozwiązaniem może być podpisane umowy najmu okazjonalnego w obecności notariusza. Jednak na to najemcy nadal niechętnie się godzą, a obowiązujące

przepisy doprowadziły do tego, że rynek wynajmu mieszkań dla właścicieli stał się grą w rosyjską ruletkę.

- Rzeczywiście jest bardzo mało ochrony dla właścicieli mieszkań, a jest bardzo szeroka ochrona dla lokatorów. Oczywiście pewna ochrona im się należy. Natomiast nie ochrona absolutna. W tym momencie ze skrajności popadliśmy w zupełnie drugą skrajność - ocenia adwokatka Karolina Galus.

- Śmieją nam się ci ludzie w żywe oczy, przepraszają. I nie można nic zrobić - ubolewa pan Paweł.

- Wykończyli mnie psychicznie i fizycznie. Jestem zdesperowana i nie wiem, co mam robić - dodaje pani Edyta.

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Źródło: Uwaga! TVN
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Tagi:
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