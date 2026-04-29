Akcja w trzech miastach, 10 osób zatrzymanych
W połowie kwietnia policjanci z CBŚP, przy współpracy z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, przeprowadzili kolejną skoordynowaną akcję w trzech miastach: Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. Zatrzymali 10 osób. Policjanci przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, a także trzy lokalizacje związane z działalnością kantorów kryptowalut.
Podczas akcji zabezpieczono sprzęt elektroniczny, w tym telefony komórkowe, laptopy i tablety, a także nośniki danych oraz dokumentację dotyczącą funkcjonowania kantorów. W jednym z przeszukiwanych miejsc znaleziono również środki odurzające i substancje psychotropowe, m.in. marihuanę, amfetaminę, mefedron, MDMA oraz LSD.
Zarzuty i areszty
Zatrzymani zostali doprowadzeni do krakowskiej prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, sutenerstwa, prania pieniędzy oraz przygotowania do wprowadzenia do obrotu narkotyków.
Na wniosek prokuratora trzech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych przez sąd. Według zespołu prasowego CBŚP jest to kolejne uderzenie w tę grupę przestępczą. W sprawie występowało do tej pory 30 podejrzanych. Wobec części z nich wniesiono akty oskarżenia, a 12 osób zostało już skazanych przez sąd.
Jak zapowiedziano, śledztwo ma charakter rozwojowy; możliwe są kolejne zatrzymania.
Źródło: PAP
