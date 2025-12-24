Logo strona główna
Kraków

Prezydent Krakowa pisze do premiera w sprawie agencji kosmicznej

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Kraków
Źródło: Google Earth
Niskie bezrobocie, bogate życie akademickie, obecność anglojęzycznych studentów, gotowa infrastruktura – to tylko część argumentów za utworzeniem w Krakowie siedziby Centrum Badawczo-Rozwojowego Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), które wymienił prezydent miasta Aleksander Miszalski w liście skierowanym we wtorek do premiera Donalda Tuska. Zapewnił, że Kraków jest gotów na tę inicjatywę.

Stanowisko Miszalskiego poparł wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, a także około 50 podmiotów reprezentujących środowisko naukowe i edukacyjne, organizacje branżowe i biznesowe, organizacja zrzeszające pracodawców usług IT, a także globalne i krajowe firmy technologiczne. Jako najlepszą lokalizację dla przedsięwzięcia wskazano tereny poprzemysłowe objęte programem Nowa Huta Przyszłości.

Prezydent Krakowa podkreślił w liście do premiera, że decyzja o budowie centrum w Polsce ma znaczenie strategiczne dla rozwoju technologii kosmicznych i innowacyjnej gospodarki w naszym kraju.

Po pierwsze: uczelnie

Wśród argumentów przemawiających za tym, że Kraków dysponuje wyjątkowym potencjałem w obszarze technologii kosmicznych wymienił m.in. akademicki charakter miasta z 18 działającymi uczelniami wyższymi, w tym Akademią Górniczo-Hutniczą, gdzie niedawno powstał Wydział Technologii Kosmicznych. Z kolei Uniwersytet Jagielloński realizuje projekty o znaczeniu międzynarodowym, a Politechnika Krakowska rozwija technologie rakietowe, systemy suborbitalne i ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) dla sektora kosmicznego.

"Mamy 137,8 tys. studentów, w tym 9,6 tys. zagranicznych, kierunki techniczne każdego roku kończy ok. 6 tys. osób, często są to studia w języku angielskim (...), co sprzyja międzynarodowej rekrutacji i stanowi ogromne zaplecze dla firm z obszaru wysokich technologii. Silne środowisko akademickie zapewnia ESA dostęp do wysoko wykwalifikowanych kadr dla inżynierii, IT, analizy danych i technologii kosmicznych” - wskazał prezydent Krakowa.

Sukces i niespodzianka. GLOWS zaczął zbierać dane

Sukces i niespodzianka. GLOWS zaczął zbierać dane

Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Polsce

Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Polsce

Po drugie: Krakowski Park Technologiczny

Atutami Krakowa – dodał Miszalski - są również niskie bezrobocie (2,5 proc.), ponad 191 tys. istniejących firm. Zatrudnienie znajduje w nich ok. 120 tys. specjalistów w obszarach IT, analityki i procesów biznesowych. W sektorze przedsiębiorstw pracuje 248,8 tys. osób, co zapewnia ESA dostęp do szerokiego zaplecza kompetencji technologicznych i biznesowych.

Przypomniał, że w działania w tej dziedzinie zaangażowany jest również Krakowski Park Technologiczny - członek jedynego w Polsce konsorcjum Europejskiej Agencji Kosmicznej w ramach inicjatywy ESA Technology Broker.

"Zapewnia to pozycję Krakowa jako miasta aktywnie uczestniczącego w europejskich łańcuchach współpracy instytucji sektora kosmicznego. Spółka od lat wspiera firmy i startupy działające w branży technologii kosmicznych, budując pozycję naszego miasta jako przestrzeni przyjaznej dla tej branży" - ocenił Miszalski.

Po trzecie: Nowa Huta czeka

Za Krakowem jako siedzibą Centrum Badawczo-Rozwojowego ESA – wskazał prezydent miasta - przemawia gotowa infrastruktura. Według niego inwestycja mogłaby powstać na poprzemysłowych obszarach objętych programem Nowa Huta Przyszłości, które oferują nawet 700 ha uzbrojonych terenów pod działalność badawczo-rozwojową.

Odnośnie planowanego utworzenia w Polsce Centrum ESA, które ogłosił w lipcu premier Donald Tusk, Ministerstwo Rozwoju i Technologii podało, że będzie to "inicjatywa o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa, odporności technologicznej i suwerenności informacyjnej Europy oraz rozwoju krajowego sektora kosmicznego".

Projekt wpisuje się w przygotowywaną inicjatywę ESA pod nazwą European Resilience from Space (ERS), której celem ma być stworzenie „wspólnej architektury odporności”, opartej na danych satelitarnych, łączności, nawigacji i analizie informacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Do wyścigu staje też Śląsk

Centrum ma mieć zadania komplementarne do działalności innych placówek i centrów ESA, w szczególności tych działających w dziedzinie bezpieczeństwa i odporności przestrzeni kosmicznej, w celu efektywnego i spójnego rozwoju europejskich zdolności w zakresie bezpieczeństwa. Według resortu rozwoju współpraca z ESA i Komisją Europejską będzie prowadzona w formule trójstronnej, z udziałem partnerów przemysłowych i naukowych.

Według MRiT dzięki lokalizacji ośrodka ESA w Polsce, Europa zyska stałą obecność ESA na wschodniej flance UE i NATO, co pozwoli na testowanie i rozwój technologii w warunkach realnych zagrożeń oraz wzmocni odporność całego europejskiego systemu bezpieczeństwa kosmicznego.

Na początku grudnia z propozycją ulokowania nowego centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wystąpiły wspólnie śląskie samorządy. Przedstawiciele wskazali region jako najlepsze miejsce dla inwestycji o strategicznym znaczeniu dla polskiego sektora kosmicznego. 

Sławosz Uznański-Wiśniewski honorowym obywatelem Łodzi

Sławosz Uznański-Wiśniewski honorowym obywatelem Łodzi

Wodowanie i co dalej? Następne kroki polskiego astronauty

Wodowanie i co dalej? Następce kroki polskiego astronauty

Autorka/Autor: wini/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Łukasz Gągulski

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica