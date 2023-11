Smok Turysta stracił róg. "Brakuje słów"

Smoczy szlak

Krakowski smoczy szlak, nawiązujący do szlaku z figurkami krasnali we Wrocławiu, to realizacja projektów zgłoszonych w dwóch edycjach budżetu obywatelskiego miasta. Rzeźby mierzące od ok. 35 do 50 cm pojawiły się w charakterystycznych lokalizacjach w krakowskich dzielnicach, a każda z nich nawiązuje do miejsca, w którym się znalazła. Wyposażono je w specjalne tabliczki z kodami QR odsyłającymi do informacji o szlaku i poszczególnych figurkach.