Krzysztof Klęczar z PSL wojewodą małopolskim. Nieoficjalnie: chce odwołać Barbarę Nowak

W godzinach popołudniowych pojawi się w urzędzie

Jak wyjaśnił, obecnie jest w podróży z Warszawy do Krakowa, gdzie w godzinach popołudniowych pojawi się w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zaznaczył, że na razie nie będzie mówił o szczegółach planowanych działań na nowym stanowisku. - Na pewno od pierwszego dnia przystąpimy do pracy - podkreślił.

Chce odwołać Barbarę Nowak

To prawdopodobnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych kuratorek oświaty w Polsce. Wszystko to dzięki skrajnie prawicowym poglądom, które głosi. W przeszłości podważała między innymi skuteczność szczepionek przeciwko COVID-19, nazywając je "eksperymentem", modliła się o "uzdrowienie gejów", a także powielała fake newsy o "pokojach do masturbacji" w szwedzkich przedszkolach i o aresztowaniu kanadyjskiego ucznia za twierdzenie, że są dwie płcie. Historie przedstawiane przez Barbarę Nowak zweryfikowała redakcja Konkret24.