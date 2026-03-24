Kraków

Prokurator zabronił mu wizyt w kościołach. "Nie wiązały się z modlitwą"

Do włamania na plebanię doszło podczas mszy (zdjęcie ilustracyjne)
Kraków
Źródło: Google Earth
Zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz kierowania gróźb karalnych usłyszał 37-latek podejrzany o szereg przestępstw dokonywanych w krakowskich kościołach. Mężczyzna od pięciu lat miał regularnie wyciągać pieniądze ze skarbon. Prokurator zakazał mu przebywania w miejscach sakralnych.

Od 2021 roku ze skarbon zlokalizowanych w dwóch kościołach w centrum Krakowa regularnie znikały pieniądze. Po pięciu latach funkcjonariusze trafili na trop domniemanego złodzieja. 16 marca policjanci ustalili, że przebywa on w jednej ze świątyń.

Po tym, jak przyjechali na miejsce, zauważyli wychodzącego z kościoła 37-latka, który ich zdaniem miał odpowiadać za kradzieże.

Kradzieże ze skarbon

"Policjanci natychmiast podbiegli i wylegitymowali 37-latka, informując go jednocześnie o powodzie ich interwencji. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do pobliskiego komisariatu, gdzie przeprowadzone zostały dalsze czynności" - przekazała w komunikacie małopolska policja.

Według śledczych 37-latek od pięciu lat regularnie odwiedzał te same kościoły. "Jego wizyty nie wiązały się jednak z modlitwą" - przekazano w komunikacie. Zdaniem funkcjonariuszy, mężczyzna wyciągał gotówkę ze skarbon, wzbogacając się w ten sposób łącznie o blisko siedem tysięcy złotych. Mało tego - podczas jednej z kradzieży podejrzany miał kierować groźny karalne wobec innej osoby.

"Zakaz przebywania w miejscach sakralnych"

37-latek usłyszał zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz kierowania gróźb karalnych. Grozi mu do ośmiu lat więzienia, jednak jako że działał on w warunkach recydywy, to kara może być wyższa.

"Dodatkowo prokuratura zastosowała wobec mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu przebywania w miejscach sakralnych" - czytamy w komunikacie.

