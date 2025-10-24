Ukradli, a potem sprzedali na bazarze klocki warte majątek. Nie znali ceny

Kraków Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani przez policję we wtorek w mieszkaniach na południu Krakowa. Funkcjonariusze wytropili ich w związku ze sprawą nietypowej kradzieży w jednym ze sklepów w centrum miasta, z którego zniknęły wartościowe klocki popularnej firmy.

Dwie kradzieże w jednym sklepie

Jak poinformowała małopolska policja, 16 października obaj mężczyźni mieli odwiedzić sklep, z którego wynieśli bez płacenia zestaw klocków o wartości 400 złotych. Kradzież się powiodła, więc rozzuchwaleni mężczyźni postanowili wrócić w to samo miejsce już po dwóch godzinach. Zabrali kolejny zestaw.

Tym razem jednak ich łupem padła rzecz znacznie cenniejsza, bo figurka kolekcjonerska o wartości 21 tysięcy złotych.

"Nie zwrócili uwagi"

Jak przekazała małopolska policja, 43-latek i jego 39-letni kolega po zatrzymaniu przyznali się do kradzieży. "Obaj zatrzymani stwierdzili, iż kradnąc przedmioty nie zwrócili uwagi na ich cenę, dlatego też sprzedali artykuły za kilkaset złotych na jednym z krakowskich bazarów" - czytamy w komunikacie.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzut kradzieży, za co grozi im do pięciu lat więzienia. Kara może być jednak wyższa, bo działali oni w warunkach recydywy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD