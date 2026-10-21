Kraków Korupcja w sektorze zbrojeniowym, proceder miał trwać latami. CBA ujawnia Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Służby zatrzymały pracownika jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej pod zarzutem szpiegostwa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: CBA

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Zespół prasowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego poinformował w środę, że na polecenie 8 Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie, który prowadzi śledztwo w sprawie między innymi fikcyjnych usług poligonowych, funkcjonariusze zatrzymali dwie kolejne osoby - przedsiębiorcę i byłego dyrektora spółki z branży zbrojeniowej.

Zostali oni namierzeni na Podkarpaciu i w województwie świętokrzyskim, a następnie doprowadzeni do prokuratury w Krakowie, gdzie usłyszeli zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i oszustw na szkodę spółek Skarbu Państwa. Nieprawidłowości, które im zarzucono, dotyczą lat 2017-2020. Prokurator zastosował wobec nich między innymi dozór policji.

Proceder miał trwać osiem lat

Była to już czwarta akcja CBA w tym śledztwie. Według funkcjonariuszy planowane są kolejne.

Śledztwo dotyczy między innymi korupcji w sektorze zbrojeniowym i wojskowym w latach 2014-2022. Z ustaleń funkcjonariuszy CBA wynika, że prywatne podmioty przez lata miały wystawiać nierzetelne faktury za usługi poligonowe, które w rzeczywistości nie były świadczone, w tym za usługi logistyczne.

Postępowanie obejmuje również podejrzenia wręczania i przyjmowania korzyści majątkowych, głównie w formie gotówki. Według ustaleń funkcjonariuszy Delegatury CBA w Krakowie w proceder mieli być zaangażowani prywatni przedsiębiorcy, przedstawiciele kadry zarządzającej państwowymi spółkami należącymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a także osoby związane z jednostkami wojskowymi i instytucjami badawczymi.