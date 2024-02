Konrad Berkowicz kolejnym kandydatem na prezydenta Krakowa

Do grona kandydatów na prezydenta Krakowa w nadchodzących wyborach samorządowych dołączył Konrad Berkowicz, który wystartuje z ramienia Konfederacji oraz stowarzyszenia Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski.

Decyzję o starcie w wyborach Berkowicz ogłosił na konferencji prasowej w piątek. Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski w ramach porozumienia wystawią też wspólnych kandydatów do rady miasta.

- Mój komunikat na początek kampanii brzmi: "Nie przenoście nam wojny polsko-polskiej do Krakowa" – mówił poseł. Zapowiedział, że szczegóły poszczególnych punktów programu wyborczego będą przedstawiane później.

Wspólna lista do sejmiku?

Prezes Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski Gniewomir Rokosz-Kuczyński poinformował, że porozumienie zawarte z Konfederacją jest otwarte i zachęcił wszystkie osoby indywidualne i organizacje do współpracy. - Porozumienie jest adresowane do wszystkich, którzy są przywiązani do idei wolnościowych, którzy są przeciwko wojnie polsko-polskiej – zaznaczył Rokosz-Kuczyński.