Koniec strajku okupacyjnego w nieczynnym akademiku "Kamionka" Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Władze uczelni doszły do porozumienia z protestującymi, którzy żądają odstąpienia od sprzedaży obiektu i ponownego udostępnienia go studentom. UJ zadeklarował wycenę remontu i ustalenie liczby osób zainteresowanych zakwaterowaniem w "Kamionce". Od tego zależeć będzie decyzja o przyszłości akademika.

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przedstawiciele prowadzących strajk okupacyjny w budynku nieczynnego akademika uczelni "Kamionka" w Krakowie podpisały wspólne stanowisko, na mocy którego strajk zostanie zakończony. - Mamy to! "Kamionka" zostaje - napisali studenci w mediach społecznościowych. Jak zapewnili protestujący, opuszczą oni budynek do środy do godziny 14.

Koniec okupacji akademika "Kamionka". Co dalej?

"Pożegnamy się, opuścimy ten budynek"

Zgodnie z jego zapisami, podpisanie tego stanowiska jest równoznaczne z zakończeniem okupacji terenu "Kamionki" przez wszystkie protestujące osoby i opuszczeniem budynku do środy do godz. 14.

Okupacja Collegium Broscianum

W poniedziałek doszło do spotkania władz uczelni z osobami strajkującymi. - Władze UJ i strajkujący studenci porozumieli się co do sposobu protestu. Przed nami kolejne rozmowy, dotyczące załagodzenia sprawy i zakończenia strajku. Na miejscu są portierzy, całodobowo monitorujący sytuację. Priorytetem jest dla nas, by nasi studenci byli bezpieczni i by nikomu nic się nie stało - powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" rzecznik UJ Adam Koprowski.