Koniec poszukiwań 12-latki. Znaleziono ciało dziewczynki

W Lesie Wolskim znaleziono ciało zaginionej 12-latki

Informację o odnalezieniu ciała przekazała podinsp. Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

- Około godziny 11.20 strażnik miejski znalazł ciało młodej kobiety w terenie trudno dostępnym w Lesie Wolskim. Potwierdziliśmy, że zarówno rysopis, jak i ubiór odpowiadają rysopisowi i ubiorowi 12-latki, której cały czas poszukiwaliśmy - powiedziała podinsp. Katarzyna Cisło.

Ojciec poszukiwanej dziewczynki zidentyfikował ciało.

- Wstępne oględziny ciała wskazują na to, że nie było tu udziału osób trzecich, natomiast nigdy tego nie można wykluczyć. Będziemy czekać na wyniki sekcji - wyjaśniła podinsp. Cisło.

Akcja poszukiwawcza zakończona

Dziewczynka nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi, które odbyło się w czwartek 21 maja. Akcja poszukiwawcza była prowadzona na terenie krakowskiego Lasu Wolskiego.

- To ogromny teren zalesiony, na którym znajduje się m.in. ogród zoologiczny. To właśnie tutaj był ostatni sygnał obecności dziecka. Wiemy, że dziewczynka przyjechała autobusem miejskim przed bramę ogrodu zoologicznego i oddaliła się w nieznanym kierunku. Mamy potwierdzone to na monitoringu - mówiła wcześniej w czasie poszukiwań w TVN24 podinsp. Katarzyna Cisło.

Poszukiwania 12-latki na terenie Lasu Wolskiego

W poszukiwania zaangażowanych było kilkuset funkcjonariuszy różnych służb. Brali w nich udział przewodnicy z psami tropiącymi i specjalistycznie szkolonymi. W akcji zaangażowani byli też strażacy, żołnierze WOT i różne grupy poszukiwawcze.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.