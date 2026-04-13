Kraków

"Misiek" był dla nich "papieżem", a "Zielak" jego prawą ręką. Obaj zostali skazani

Grzegorz Z., ps. "Zielak"
"Misiek" i "Zielak" skazani. Kolejny wyrok wobec liderów grupy "Wisła Sharks"
Sąd Okręgowy w Krakowie nieprawomocnie skazał liderów bojówki "Wisła Sharks". Paweł M., pseudonim "Misiek" ma w więzieniu spędzić 6,5 roku, a Grzegorz Z., pseudonim "Zielak" - dziewięć. To ich kolejny wyrok związany z działalnością grupy pseudokibiców Wisły Kraków.

W poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Krakowie zapadł wyrok w sprawie przeciwko liderom bojówki "Wisła Sharks" - Pawłowi M., pseudonim "Misiek", i Grzegorzowi Z.., pseudonim "Zielak". Pierwszy z mężczyzn został skazany na 6,5 roku więzienia. Drugi - na dziewięć lat.

Wyrok nie jest prawomocny. Obaj przebywają obecnie na wolności. "Miśka" nie było w poniedziałek w sądzie, z kolei "Zielak" pojawił się w asyście funkcjonariuszy CBŚP.

Trzon działalności

To kolejny wyrok przeciwko liderom pseudokibiców Wisły Kraków. Latem 2025 roku zostali oni skazani - na razie też nieprawomocnie - między innymi za przestępstwa narkotykowe i zlecanie pobić. Paweł M. usłyszał wówczas wyrok 4,5 roku więzienia, a Grzegorz Z. - osiem lat więzienia.

Kara "Miśka" została obniżona ze względu na to, że postanowił on współpracować ze służbami i obejmują go przepisy dotyczące "małego świadka koronnego". Z tego samego powodu również tym razem kara jest niższa.

Grzegorz Z., ps. "Zielak" przed Sądem Okręgowym w Krakowie
Gdy wyroki się uprawomocnią, kary każdego z mężczyzn mężczyzn mogą zostać zsumowane.

Wykorzystywali bojówkę jako siatki do rozprowadzania narkotyków

Tym razem proces dotyczył trzonu działalności "Sharksów", czyli wykorzystywania bojówki jako siatki do rozprowadzania narkotyków. Sąd uznał, że działalność grupy przypominała "sprawną firmę z mocnymi liderami i rzetelnymi pracownikami". Dzięki temu proceder trwał długo, rozwijał się i przynosił zyski.

W 2020 roku prokuratura oskarżyła "Miśka" i "Zielaka" o łącznie 188 przestępstw, w tym kierowanie grupą "Wisła Sharks" w latach 2006-2018. W gangu miały obowiązywać ustalone zasady awansowania i degradowania członków, a także system kar i nagród; były narady i zbiórki. Podstawą działalności tej bojówki były narkotyki; śledczy wyliczyli, że mowa jest o blisko dwóch tonach marihuany, prawie 2,5 tonach amfetaminy i 50 kilogramach kokainy. W grę wchodziły też "znaczne ilości mefedronu".

Oprócz handlu narkotykami, "Sharksi" mieli także zajmować się pobiciami z użyciem niebezpiecznych narzędzi.

Paweł M. "Misiek" (zdjęcie z 2018 roku)
"Był naszym papieżem i wszyscy go kochaliśmy"

Sąd zwracał uwagę, że przestępstwa narkotykowe, pobicia, rozboje, a ponadto uczynienie z nich stałego źródła dochodu i stworzenie struktury, w której oskarżeni byli niemal bogami dla młodych członków grupy, to działalność o bardzo dużej szkodliwości społecznej.

- Po opuszczeniu zakładu karnego (Paweł M. - red.) zaczął cieszyć się ogromnym szacunkiem wśród pseudokibiców. Wtedy też zaczęła tworzyć się grupa przestępcza, oparta na charyzmie M., który szybko wybił się na lidera grupy. Był określany przez członków jako osoba numer jeden w "Sharksach" - powiedziała w poniedziałek sędzia Beata Maciejewicz-Gawron.

Sędzia Maciejewicz-Gawron przywołała zeznania członków "Wisły Sharks", którzy zeznawali przed sądem, że "Misiek" był "alfą i omegą, miał pełne władztwo". - Jeden z "Sharksów", składając wyjaśnienia, powiedział tak: "on był naszym papieżem i dodatkowo wszyscy go kochaliśmy. 'Misiek' był po prostu fenomenem" - mówiła sędzia. Podkreśliła, że w oczach kiboli "Wisły Sharks" Grzegorz Z. został szybko prawą ręką "Miśka".

Grzegorz Z. przyznał się do niemal wszystkich zarzutów. Do niektórych miał zastrzeżenia, dotyczące na przykład ilości narkotyków. Uniewinniono go od dwóch zarzutów: pobicia - świadkowie zeznali, że "Zielaka" nie było wtedy na miejscu zdarzenia" - oraz sprzedaży narkotyku konkretnej osobie. Gdy między zeznaniami "Miśka" i "Zielaka" pojawiały się rozbieżności, sąd przyjmował wersję korzystniejszą dla oskarżonych.

Sędzia Maciejewicz-Gawron zwracała uwagę, że nawet mimo nadzwyczajnego złagodzenia kary, wyroki muszą być surowe ze względu na charakter przestępstw.

Prokuratura jak na razie nie zajęła stanowiska co do ewentualnego odwołania się od poniedziałkowego wyroku.

