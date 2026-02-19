Kilkadziesiąt noży i miecze w mieszkaniu. 38-latek groził budowlanym i policjantom

Mężczyzna został tymczasowo aresztowany Źródło: Małopolska Policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak informowaliśmy w tvn24.pl, 12 lutego około godziny 15 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie odebrał zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w rejonie ulicy Cechowej miał grozić ekipie budowlanej ostrymi niebezpiecznymi narzędziami i uszkodzić samochód.

W mieszkaniu kilkadziesiąt noży i miecze

Na miejsce pojechali policjanci z Komisariatu VI w Krakowie, którzy potwierdzili zdarzenie. Ponieważ agresywny mężczyzna pobiegł w kierunku pobliskiej posesji, funkcjonariusze ruszyli za nim. "Także w stosunku do funkcjonariuszy mężczyzna zachowywał się irracjonalnie, był agresywny, nie reagował na wydawane przez nich polecenia oraz wymachiwał w ich kierunku ostrymi przedmiotami. W związku z tym policjanci obezwładnili, a następnie wylegitymowali agresywnego mężczyznę. Następnie 38-letni mieszkaniec Kurdwanowa został zatrzymany i przewieziony do Komisariatu Policji VI w Krakowie, gdzie policjanci wykonali z jego udziałem niezbędne czynności. Ponadto w jego miejscu zamieszkania funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli kilkadziesiąt niebezpiecznych narzędzi" - czytamy w komunikacie małopolskiej policji. Na opublikowanych przez policję zdjęciach widać kilkadziesiąt noży, a także miecze.

W mieszkaniu mężczyzny policjanci znaleźli kilkadziesiąt noży i miecze Źródło: Małopolska Policja

W mieszkaniu mężczyzny policjanci znaleźli kilkadziesiąt noży i miecze Źródło: Małopolska Policja

38-latek usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy, stosowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Sąd aresztował go na wniosek prokuratury na trzy miesiące.