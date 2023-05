12-latki bez słowa wybrały się pociągiem nad morze. Szukała ich policja

czytaj dalej

System sam nie działa. Ludzie, którzy wykonują swoje obowiązki w systemie, muszą je realizować. Dlaczego doszło do tego, że na konkretnym etapie człowiek nie zadziałał, to muszą wyjaśnić służby - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek pytany, co zrobić, żeby nie dochodziło do takich sytuacji jak w przypadku skatowanego przez ojczyma ośmioletniego Kamila z Częstochowy, który zmarł w szpitalu.