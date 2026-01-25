Logo strona główna
Kraków

Pieniądze z tacy trafią do Kijowa. "Nie możemy pozostać obojętni"

Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś
Na zbiórkę na generatory dla Ukrainy zebrano ponad sześć milionów złotych
Źródło: TVN24
Metropolita krakowski, kardynał Grzegorz Ryś, zapowiedział przekazanie datków zebranych w niedzielę 1 lutego na pomoc dla Ukrainy. To odpowiedź na apel Kijowa, w którym duża część mieszkańców jest odcięta od prądu i ogrzewania w wyniku ataków Rosji. "Nie możemy pozostać obojętni" - podkreślił kardynał Ryś.

W opublikowanym w sobotę liście do wiernych metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś przytoczył wiadomość otrzymaną nad ranem od arcybiskupa kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka. "Przeżyliśmy kolejną piekielną noc. W Kijowie jest minus 10 stopni. Najbardziej ucierpiał nasz Lewy Brzeg… Walka o życie, ciepło i światło trwa" – napisał hierarcha Kościoła greckokatolickiego.

Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś
Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś
Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

Kardynał sam sfinansuje pierwszy generator

Kard. Ryś poinformował, że w odpowiedzi zapytał, jak Kościół w Polsce może pomóc. Jak przekazał, strona ukraińska pilnie potrzebuje generatorów dużej mocy oraz mobilnych stacji cieplnych, które umożliwią autonomiczne ogrzewanie i oświetlenie najbardziej dotkniętych rejonów miasta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mieszkańcy Kijowa ogrzewają się w "punktach niezłomności"
"To lodowe zabójstwo, które przygotował Putin"
Polska
Członkowie Wspólnoty Sant’Egidio przygotowują i rozdają gorące posiłki osobom starszym oraz potrzebującym na jednym z osiedli mieszkaniowych w Kijowie (23 stycznia 2026 roku)
Kolejny okrutny atak. Ponad milion Ukraińców bez prądu
Świat
Warszawa wysyła do Kijowa generatory prądu
"Ciepło dla Ukrainy". Warszawa wysyła do Kijowa generatory prądu
WARSZAWA

"Nie możemy pozostać obojętni" – podkreślił metropolita krakowski, ogłaszając decyzję o przeznaczeniu całej składki z 1 lutego na pomoc dla Kijowa. Zaznaczył jednocześnie, że ma świadomość, iż tydzień wcześniej, 25 stycznia, wierni będą hojnie wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, jednak – jak dodał – "tu chodzi o życie".

Klatka kluczowa-180032
Warszawa wysyła do Kijowa generatory prądu
Źródło: TVN24

Hierarcha poinformował również, że pierwszy generator sfinansuje osobiście. Ofiary można przekazywać także bezpośrednio na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej z dopiskiem "Kijów". Jak zapowiedział, w niedzielę 8 lutego wierni zostaną poinformowani o wysokości zebranych środków oraz o zakupionym sprzęcie.

***

W nocy z piątku na sobotę Rosja zaatakowała Ukrainę za pomocą 396 środków ataku powietrznego - przekazały ukraińskie Siły Powietrzne. W Kijowie ponownie prawie 6 tys. budynków mieszkalnych pozostaje bez ogrzewania; setki tysięcy abonentów pozostało bez prądu w obwodzie czernihowskim.

OGLĄDAJ: Oglądaj najnowsze wydanie "Kawy na ławę"
25 1045 kawa cl-0030

Oglądaj najnowsze wydanie "Kawy na ławę"

25 1045 kawa cl-0030
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Łukasz Gągulski

TAGI:
Kardynał Grzegorz RyśKościół katolickiKościół w PolsceUkrainaKraków
