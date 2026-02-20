Logo strona główna
Kraków

"Niesłychany" dzień modlitwy. "Za przestępstwa, jakich żeśmy się dopuścili"

Kard. Grzegorz Ryś na uroczystym ingresie w katedrze na Wawelu
Pedofilia w diecezji sosnowieckiej. "Nie podejmowano żadnych działań"
Źródło: TVN24
To dzień "modlitwy przebłagalnej za wszystkie grzechy, za wszystkie przestępstwa, jakich żeśmy się dopuścili na nieletnich" - ocenił metropolita krakowski, kardynał Grzegorz Ryś. Pierwszy piątek Wielkiego Postu z inicjatywy papieża Franciszka jest Dniem Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym. Centralnym punktem obchodów będzie specjalna msza święta.

Pierwszy piątek Wielkiego Postu, przypadający w tym roku na 20 lutego, w Kościele jest Dniem Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym. To inicjatywa papieża Franciszka, zapoczątkowana w 2017 roku. Jak wyjaśnił ks. Grzegorz Wąchol, duszpasterz pokrzywdzonych z powodu wykorzystania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne w Archidiecezji Krakowskiej, celem obchodów jest wyrażenie "współczucia i zrozumienia tym, którzy zostali pokrzywdzeni".

W Archidiecezji Krakowskiej centralnym punktem Dnia Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym będzie msza święta w kościele św. Mikołaja. Rozpocznie się ona o godzinie 18 i będzie jej przewodniczył metropolita krakowski, kardynał Grzegorz Ryś. Jak podkreśliła kuria, na terenie archidiecezji wyznaczono też "kilkanaście miejsc, w których będzie można włączyć się we wspólnotową modlitwę w intencji Osób Skrzywdzonych".

Kard. Grzegorz Ryś na uroczystym ingresie w katedrze na Wawelu
Kard. Grzegorz Ryś na uroczystym ingresie w katedrze na Wawelu
Źródło: PAP/Łukasz Gągulski

Modlitwa przebłagalna "za wszystkie przestępstwa"

Zapowiadając obchody, kardynał Grzegorz Ryś podkreślił, że piątek to "niesłychany dzień modlitwy".

- Ważnej modlitwy, modlitwy przebłagalnej za wszystkie grzechy, za wszystkie przestępstwa, jakich żeśmy się dopuścili na nieletnich, na ludziach zależnych, na ludziach zdanych na nas, na wiele sposobów nam ufających i w stosunku do nich nadużyliśmy swojej funkcji, swojej godności, swojego powołania - mówił kardynał Ryś do wiernych podczas mszy w Środę Popielcową w katedrze na Wawelu.

Ksiądz z różańcem w dłoniach (zdjęcie ilustracyjne)
Ofiar księdza może być więcej. Śledczy wytypowali kolejnych kilkanaście osób
Trójmiasto
Biskup Andrzej Jeż na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Tarnowie
Emocje na procesie biskupa. "Wreszcie! 37 lat amnezji"
Oszukiwał m.in. duchownych (zdjęcie ilustracyjne)
Ksiądz Jacek K. stanął przed sądem. Jest oskarżony o molestowanie dzieci
Katowice

Metropolita krakowski podkreślił, że piątek jest też dniem solidarności z osobami skrzywdzonymi, "żeby ci ludzie w Kościele nie mieli poczucia, że są traktowani wręcz jako wrogowie". - Ci ludzie nie potrzebują z naszej strony dystansu, oceny, osądu. Z naszej strony potrzebują solidarności i bliskości - zaznaczył kardynał.

Wezwanie do wiernych

Hierarcha ocenił, że słysząc o obchodach zainicjowanych przez papieża Franciszka łatwo jest powiedzieć: "ja nie idę, bo to nie moja wina, nic nie zrobiłem". Zauważył jednak, że prorok Joel do spotkania ze świadomością własnych grzechów wzywa starców, dzieci i niemowlęta, które przecież nie zrobiły nic złego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kościół "stał się miejscem ciemności". Druzgocący raport

Kościół "stał się miejscem ciemności". Druzgocący raport

Maria Mikołajewska
Duchowni, organista, katecheta. Skrzywdzonych co najmniej 50 dzieci

Duchowni, organista, katecheta. Skrzywdzonych co najmniej 50 dzieci

Katowice

- To jest tak czytelne. Nie, nie mów: nie moja wina, mnie nie dotyczy, nie moja sprawa, nie moja odpowiedzialność. Nie mów w ten sposób (...). Bo to, co jest najmocniejsze w tym fragmencie listu świętego Pawła do Koryntian, to jest wezwanie do tego, byśmy się stali sprawiedliwością Bożą - podkreślił kard. Grzegorz Ryś.

Opracował Bartłomiej Plewnia

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Łukasz Gągulski

Kardynał Grzegorz RyśKościół katolickiKościół w PolsceKrakówPedofiliaPedofilia w polskim Kościele
