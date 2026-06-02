Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Kąpielisko Zakrzówek zamknięte. W wodzie nieznana substancja

|
Zakrzówek
Tak po budowie parku wygląda krakowski Zakrzówek
Źródło wideo: tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Popularne krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zostało w poniedziałek zamknięte z powodu zaobserwowania w wodzie nieznanej substancji. Wstępne badania mówią o środku do odrdzewiania i odkamieniania z kwasem solnym. Obiekt będzie nieczynny do czasu przeprowadzenia dodatkowych badań i uzyskania ich wyników.

"Decyzję o czasowym zamknięciu kąpieliska podjęto z troski o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z basenów" - poinformował urząd miasta.

Podczas prac technicznych na terenie Zakrzówka - relacjonowali urzędnicy - zauważono w jednej z niecek basenowych obecność nieokreślonej substancji. Obecni na miejscu strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie nie stwierdzili zagrożenia chemicznego.

"W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników podjęto decyzję o czasowym zamknięciu basenów do momentu przeprowadzenia dodatkowych badań laboratoryjnych oraz uzyskania ich wyników. Pozwolą one ustalić dokładny skład substancji i jej wpływ na otoczenie" - zakomunikowano.

Zakrzówek
Zakrzówek
Źródło zdjęcia: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

W poniedziałek po godzinie 18 urzędnicy krakowskiego magistratu na portalu X poinformowali, że wstępna analiza wody wykazała obecność związku chemicznego odpowiadającego "środkowi do odrdzewiania i odkamieniania, zawierającego kwas solny".

Dzisiaj próbki wody zostaną przekazane do badań laboratorium chemicznemu.

Apel urzędników

Według przedstawicieli urzędu miasta na obecnym etapie nie można jednoznacznie określić przyczyn pojawienia się substancji w wodzie ani wykluczyć udziału innych osób.

"Dlatego apelujemy do wszystkich osób, które mogły być świadkami zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu przebiegu wydarzeń, o kontakt z Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie (telefon: 12 616 63 00, e-mail: sekretariat@zis.krakow.pl). Każda informacja może okazać się pomocna" - zaapelował urząd miasta.

Park Zakrzówek wraz z kąpieliskiem działa od czerwca 2023 roku. Miejska inwestycja powstała na 60-hektarowym terenie wyrobisk po dawnym kamieniołomie i kosztowała blisko 60 mln zł. Od czasu otwarcia kąpielisko cieszy się wielkim powodzeniem wśród Krakowian i turystów, a w sezonie przed wejściem często tworzą się kolejki. 

TVN24
Dowiedz się więcej:

TVN24

Na żywo
Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
pc
Mówi się, że to był skok stulecia, o nim, że to "geniusz przestępstwa". Właśnie opuścił więzienie
Superwizjer
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
53 min
pc
Gdzie jest granica? "Im jestem starszy, tym łatwiej mi powiedzieć 'nie'"
Monika Olejnik
Udostępnij:
Tagi:
MałopolskaKrakówZakrzówekWoda
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął na chodnik". Nowe ustalenia policji
Wrocław
benzyna dystrybutor paliwo shutterstock_1922799440
Takie będą ceny paliw w środę. Nowe stawki
BIZNES
Gawkowski Nowacka
Ograniczenie dzieciom dostępu do pornografii i zakaz smartfonów w szkołach. Jest decyzja rządu
BIZNES
EN_01678540_0395
Putin sięgnął po rakiety Cyrkon, "spadają jak piorun". Rośnie liczba ofiar
Burzowo, chmury, czerwiec
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
METEO
Para młoda podczas uroczystości weselnej
Niebezpieczny trend na weselach. "Wszyscy nagrywali"
Świat
50-letnia Magdalena z Krakowa przez 20 lat nie wychodziła z mieszkania. Jej matka zaczęła zrzucać kartki
Ich córka ponad 20 lat nie wychodziła z mieszkania. "To jest nasza wina, moja i żony"
Kraków
Szczury w kanalizacji
W mieście zapadła się ulica. Okazało się, że była pod nią sieć tuneli
Szczecin
kask dziecko AdobeStock_434911872
Bez kasku ani rusz. Nowe zasady dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg
Anna Bielecka
Azja, Turcja, Dalyan, Plaża Iztuzu shutterstock_422170012
Nowe zasady dla turystów w Turcji. Surowe kary za złamanie przepisów
BIZNES
Policjanci zatrzymali 33-latka
Kłuł i ciął nożem na lewo i prawo. A potem uciekł
WARSZAWA
Order Orła Białego
"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego
Zuzanna Karczewska
pap_20231206_120
Śmierć 21-latki na pasach. Ustalenia prokuratury
Poznań
Patryk Jaki
Jest wniosek o "zgodę na pociągnięcie europosła Jakiego do odpowiedzialności karnej"
Polska
Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym
Polacy o pierwszej damie. Wyraźna różnica w porównaniu z mężem
Polska
Hel-666
Zagraniczne media o polskiej "Highway to Hel"
Świat
Awaria pociągu Kolei Mazowieckich
Awaria pociągu na linii otwockiej. Utrudnienia
WARSZAWA
Jeżozwierz spacerował koło domów we wsi Krzywaczka
Specjalista przyjechał odłowić jeżozwierza. Okazało się, że własnego
Kraków
Zastrzelono sześć osób w Muscatine, w stanie Iowa
Siedem osób nie żyje. "Po prostu brakuje mi słów"
Świat
Aleksandra Gajewska i Michał Wawer
Poseł Konfederacji: jestem przeciwny metodzie in vitro
Polska
Amerykańskie myśliwce F-35A Lightning II
USA gotowe "otwarte na rozmowy" o broni atomowej. Polska wśród zainteresowanych
Świat
Wyrok sądu
Wyrwał kobiecie torebkę, przejechała go samochodem. "Nie chciałam zabić"
Świat
Nocne trzęsienie ziemi we Włoszech
Trzęsienie ziemi we Włoszech. Mieszkańcy wybiegali z domów
METEO
Bartosz Cichocki
Były ambasador reaguje na decyzję Zełenskiego. Zwrócił odznaczenie
Polska
Zbigniew Ziobro
Polska wystąpiła o uchylenie Ziobrze statusu uchodźcy
Z lotniska trafił do zakładu karnego
Zamiast na wakacje w Hiszpanii, trafił do zakładu karnego
WARSZAWA
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
12-latek zniszczył siekierą drzwi wejściowe do szkoły
Podkarpacie
Bitcoin krypto
Bitcoin najniżej od dwóch miesięcy. Inwestorzy reagują na geopolitykę
BIZNES
52 min
Wołodymyr Zełenski
Katastrofalna decyzja Zełenskiego. "Będzie miała ogromne konsekwencje polityczne"
News Michalskiego
imageTitle
Regulaminowy paradoks Chwalińskiej. Awansu jest pewna, gry w Wimbledonie nie
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica