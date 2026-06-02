Kraków Kąpielisko Zakrzówek zamknięte. W wodzie nieznana substancja

Tak po budowie parku wygląda krakowski Zakrzówek

"Decyzję o czasowym zamknięciu kąpieliska podjęto z troski o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z basenów" - poinformował urząd miasta.

Podczas prac technicznych na terenie Zakrzówka - relacjonowali urzędnicy - zauważono w jednej z niecek basenowych obecność nieokreślonej substancji. Obecni na miejscu strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie nie stwierdzili zagrożenia chemicznego.

"W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników podjęto decyzję o czasowym zamknięciu basenów do momentu przeprowadzenia dodatkowych badań laboratoryjnych oraz uzyskania ich wyników. Pozwolą one ustalić dokładny skład substancji i jej wpływ na otoczenie" - zakomunikowano.

W poniedziałek po godzinie 18 urzędnicy krakowskiego magistratu na portalu X poinformowali, że wstępna analiza wody wykazała obecność związku chemicznego odpowiadającego "środkowi do odrdzewiania i odkamieniania, zawierającego kwas solny".

Dzisiaj próbki wody zostaną przekazane do badań laboratorium chemicznemu.

Apel urzędników

Według przedstawicieli urzędu miasta na obecnym etapie nie można jednoznacznie określić przyczyn pojawienia się substancji w wodzie ani wykluczyć udziału innych osób.

"Dlatego apelujemy do wszystkich osób, które mogły być świadkami zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu przebiegu wydarzeń, o kontakt z Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie (telefon: 12 616 63 00, e-mail: sekretariat@zis.krakow.pl). Każda informacja może okazać się pomocna" - zaapelował urząd miasta.

#Krakow #Zakrzówek #kąpieliskozamknięte ⚠️ Uwaga! Zawiesina nieznanego pochodzenia w Zalewie Zakrzówek, trwają badania wody - na miejscu działa Państwowa Straż Pożarna, zarządca obiektu oraz Sanepid.



Park Zakrzówek wraz z kąpieliskiem działa od czerwca 2023 roku. Miejska inwestycja powstała na 60-hektarowym terenie wyrobisk po dawnym kamieniołomie i kosztowała blisko 60 mln zł. Od czasu otwarcia kąpielisko cieszy się wielkim powodzeniem wśród Krakowian i turystów, a w sezonie przed wejściem często tworzą się kolejki.

