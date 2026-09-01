Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Kandydat na prezydenta bierze błąd na siebie i żałuje, że nie wyczulił wolontariuszy

|
Łukasz Gibała
Łukasz Gibała odniósł się do decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa bierze na siebie pomyłkę z ponad trzema tysiącami kart z podpisami jego poparcia, na których zabrakło słowa "Kraków". To właśnie z tego powodu, miejska komisja wyborcza nie zarejestrowała jego kandydatury. Radny ma czas do czwartku, żeby zebrać brakujące 1387 podpisów.

Jak już informowaliśmy w tvn24.pl, miejska komisja wyborcza nie zarejestrowała kandydatury Łukasza Gibały z powodu niewystarczającej liczby ważnych podpisów. Odrzuciła 3836 z 5449 złożonych podpisów, z czego 3200 z powodu błędu na karcie - zabrakło na nich słowa "Kraków". Łukasz Gibała ma czas do czwartku, żeby zebrać brakujące 1387 podpisów.

Gibała bierze pomyłkę na siebie

Kandydat na prezydenta Krakowa w rozmowie z reporterem TVN24 powiedział, że winę za pomyłkę bierze na siebie - Te podpisy zostały odrzucone, bo brakowało słowa Kraków w adresie. Była ulica, numer bloku, był PESEL, było nazwisko i, pomimo że urzędnicy byliby w stanie zweryfikować, że to jest ta osoba, to przepisy są archaiczne i tak restrykcyjne, że nakazują komisji odrzucić te podpisy - tłumaczył Łukasz Gibała. Dodał, że winę za pomyłkę bierze na siebie i powinien "bardziej wyczulić wolontariuszy, którzy zbierają podpisy, żeby zawsze to słowo Kraków się tam znajdowało". - Przed nami trudny okres, mam trzy dni, żeby dozbierać brakujące podpisy, jestem optymistą, odzew jest wspaniały, wczoraj do północy ludzie przychodzili do naszego biura, nawet po godzinie 23 była kolejka. Takiego odzewu nie było nawet, jak zbieraliśmy podpisy pod referendum. Jestem dobrej myśli, więc może sama ta sytuacja wyjdzie na plus, bo być może zwiększy determinację moich zwolenników, do tego, żeby potem 27 września zagłosować, żebyśmy wygrali - informował. Reporter TVN24 drążył i dopytywał Łukasza Gibałę, "jak to się stało, że nikt się nie zorientował, zwłaszcza że mowa jest o naprawdę dużej liczbie podpisów"? - To wynika z tego, że jak zbieraliśmy podpisy pod referendum, to tam słowo "Kraków" było niewymagane, a tu było wymagane. Po prostu inne przepisy, inny szablon i w związku z tym ci wolontariusze, którzy też wtedy zbierali podpisy, byli przyzwyczajeni do tego, że wystarczy wpisać tylko ulicę i stąd tak wiele pomyłek - wyjaśnił Gibała.

"Przepisy surowe, ale musimy się do nich dostosować"

Do sprawy odniósł się też Jakub Karpiński, ze Stowarzyszenia "Kraków dla mieszkańców" - zbierający podpisy. - Formalność, niestety formalność, zabrakło przedrostka "Kraków" w adresie. Archaiczne prawo, prawo, które niestety jest bardzo surowe, ale musimy się do niego dostosować, dlatego zbieramy dalej, a poparcie jest bardzo duże. Na pewno się uda, jest ogromny ruch, ludzie podchodzą, chcą, żeby Łukasz Gibała startował na prezydenta, bo wierzymy, że Kraków może być faktycznie dla mieszkańców - powiedział Karpiński. Wcześniej mówił, że ma nadzieję, że Łukasz Gibała zwycięży w pierwszej turze wyborów, które mają się odbyć 27 września.

Klatka kluczowa-667933
Jakub Karpiński - Stowarzyszenie "Kraków dla mieszkańców"
Źródło: TVN24

O sytuację Komitetu Wyborczego Łukasza Gibały dopytaliśmy rano w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. - W tym momencie pan Łukasz Gibała dostał termin do uzupełnienia brakujących podpisów, oczywiście one będą zweryfikowane tak, jak ta poprzednia część. Jeżeli uzyska wymagane trzy tysiące, to będzie zarejestrowany; jeżeli nie, to będzie odmowa rejestracji. W tym momencie następuje proces "dozbierania" brakującej liczby podpisów i czas jest do 3 września do godziny 16 - przekazała nam dyrektor Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko. Dodała, że komitet Łukasza Gibały może się też odwołać od wczorajszej decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej. - To już jest decyzja komitetu, oczywiście od każdej decyzji służy odwołanie - powiedziała.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pc
"Zanosi się na to, że to jedna z największych afer pisowskich"
Fakty po Faktach
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
KrakówMałopolskawojewództwo małopolskieWyboryŁukasz Gibała
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
pap_20260514_1MX
Umowa z Zondacrypto "skrajnie niekorzystna". Pokazuje "mroczne relacje"
Polska
victoria beckham shutterstock_2796859175
Po raz pierwszy na plusie. Sukces byłej członkini Spice Girls
BIZNES
GCZD w Katowicach
Rodzice wygrali, onkologia dziecięca ma wrócić do Katowic
Katowice
imageTitle
Nie żyje były piłkarz Warty i Lecha Poznań
EUROSPORT
Zbierają podpisy pod wnioskiem referendalnym o odwołanie prezydenta Warszawy
Referendum w sprawie odwołania Trzaskowskiego? Tyle podpisów zebrali
WARSZAWA
Jarosław Kaczyński
Afera Zondacrypto. Kaczyński proponuje powołanie komisji
Polska
Przewozy konne na trasie do Morskiego Oka tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza
Wielka zmiana w Tatrach. Konie nie pojadą już do Morskiego Oka
Tatry
Burza
Gdzie jest burza? Tu meteorologiczna jesień zaczęła się burzliwie
METEO
Premier Donald Tusk na inauguracji roku szkolnego w Wieluniu
Tusk w Wieluniu: nigdy nie ulegnijcie temu trendowi
Polska
Wysłano 20 zastępów strażaków
Pożar w firmie produkującej części do obiektów latających. Śledztwo
Lublin
Koniec programu "CPN". Kolejki pod stacjami paliw w Polsce
Nowe ceny na stacjach paliw. Tyle płacimy w podatkach i opłatach
Bartłomiej Ciepielewski
Lionel Richie
Media: kolejne problemy zdrowotne znanego wokalisty
Kultura i styl
Szpital (zdjęcie ilustracyjne)
Pielęgniarz z zarzutem usiłowania zabójstwa pacjenta
Wrocław
imageTitle
Jeden kadr, zupełnie skrajne emocje. Niezwykły koniec meczu US Open
EUROSPORT
Policja poszukuje sprawcy zniszczenia sali zabaw dla dzieci w Gdyni
Ktoś rozlał żrącą substancję w sali zabaw dla dzieci. Szukają mężczyzny ze zdjęcia
Trójmiasto
Mykanów, 01.09.2026. Miejsce śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 w okolicy miejscowości Mykanów
Koszmar na A1, cztery osoby nie żyją. Służby o szczegółach wypadku
Katowice
Stołówka szkolna (zdj. ilustracyjne)
Zmiany w szkolnych stołówkach i w sklepikach. Czego będzie więcej, czego mniej
Polska
Witold Płóciennik
Zaginął znany operator filmowy. Kolejny dzień poszukiwań na wielką skalę
Lubuskie
Jerzy Łakomski "Kajtek", powstaniec warszawski
Nie żyje Jerzy Łakomski "Kajtek". Do powstania poszedł jako 12-latek
WARSZAWA
imageTitle
Udany powrót Alcaraza. "To zupełnie coś innego"
EUROSPORT
pacjent pacjentka zastrzyk shutterstock_2444857841
Tysiące pacjentów mogą odczuć tę zmianę. Chodzi o leki biologiczne
Piotr Wójcik
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Downsizing. Największe firmy pod lupą
BIZNES
13-latek uciekał przed policją bez uprawnień na motocyklu typu cross
Pościg za motocyklistą. To 13-latek
Łódź
Karol Karski
Karski i komisja śledcza w sprawie Zondacrypto. Wolta w trzy dni
Polska
Niedźwiedzica z młodymi wpadła do zbiornika na wodę
"Zerknęliśmy przez mały otwór, a zaraz potem zobaczyliśmy niedźwiedzia"
METEO
Leszek Miller
"Dwóch Leszków Millerów". Piekarska: nie rozumiem tej postawy
NEWS MICHALSKIEGO
"Klara. Rewolucja"
Pięć seriali na jesień w HBO Max
Kultura i styl
Wypadek na ulicy Solnej w Krakowie
"Na początku wakacji ta mapa byłą pusta". Potem zapełniła się czarnymi punktami
Polska
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Nowy sondaż partyjny. Jak wypada Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus?
Polska
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Amerykanie ocenili Trumpa. Trzeci taki wynik z rzędu
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica