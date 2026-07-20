Kraków Jest zażalenie na oddalenie protestu w sprawie ważności referendum. Kiedy wybory? Oprac. Michał Malinowski |

"Takie jest życie". Tusk o referendum w Krakowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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- Potwierdzam złożenie zażalenia - powiedział Edward E. Nowak, działacz opozycji w PRL. Jak dodał, dokument liczy 65 stron i jest szczegółowy, posiada wiele danych. Sąd Okręgowy w Krakowie odnotował zażalenie w dzienniku podawczym po południu.

Edward E. Nowak kwestionuje ważność referendum przeprowadzonego w Krakowie 24 maja. W wyniku głosowania Aleksander Miszalski (KO) został odwołany z urzędu prezydenta miasta. Według Nowaka na frekwencję i wynik referendum wpłynęło łamanie ciszy wyborczej i dlatego złożył protest referendalny. Sąd okręgowy 17 czerwca oddalił protest, uznając, że nie ma wystarczających dowodów na to, aby przypadki łamania ciszy zdecydowały o ważności referendum.

Sąd okręgowy przekieruje zażalenie do sądu apelacyjnego i ten, od chwili otrzymania go, będzie miał 30 dni, by je rozpatrzyć. Następnie wyznaczy termin posiedzenia, podczas którego ogłosi rozstrzygnięcie. Decyzja sądu apelacyjnego będzie ostateczna.

Jeśli sąd apelacyjny oddali zażalenie, to postanowienie sąd okręgowego stanie się prawomocne i ważność referendum nie będzie podważalna. "Sąd może jednak w ramach zażalenia zmienić postanowienie, czyli uwzględnić protest, lub może też uchylić sprawę do ponownego rozpoznania" - poinformowało biuro prasowe SO w Krakowie.

Dowody na łamanie ciszy referendalnej

Dowody inicjatorów protestu w sprawie pochodziły z serwisów społecznościowych i mediów. Według inicjatorów, w czasie ciszy referendalnej, czyli 23-24 maja, odnotowano m.in. ok. 3,8 mln wyświetleń publikacji na platformie X i ok. 430 tys. wyświetleń na YouTube treści łamiących ciszę referendalną.

Sąd ocenił, że choć część materiałów dowodowych miała charakter agitacyjny, to wnioskodawca nie udowodnił ich wpływu na wynik referendum. Sąd uznał również, że część dowodów nie miała charakteru agitacyjnego, a część miała charakter wieloznaczny, a przy części materiałów nie da się ustalić chwili ich publikacji; niektóre publikacje pojawiły się w internecie jeszcze przed ciszą referendalną.

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O oddalenie protestu - jako bezzasadnego - zawnioskowała do sądu komisarz wyborcza w Krakowie Dagmara Daniec-Cisło. Oceniła ona m.in., że w proteście nie przedstawiono ani jednego przypadku, ani jednej osoby, która pod wpływem materiałów dowodowych wnioskodawcy poszłaby na referendum.

Protest Edwarda E. Nowaka był jednym z czterech, które wpłynęły do sądu. Jako jedyny został rozpatrzony przez sąd. Pozostałym sąd nie nadał biegu z powodów formalnych, np. wniesienie protestu po terminie.

Wybory we wrześniu?

Aleksander Miszalski (KO) został odwołany z urzędu prezydenta Krakowa w referendum 24 maja. Zgodnie z Kodeksem wyborczym przedterminowe wybory powinny odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. 9 czerwca premier Donald Tusk poinformował, że w związku z koniecznością rozpatrzenia protestów referendalnych termin zostanie wyznaczony prawdopodobnie na wrzesień.

Do czasu wyłonienia w przedterminowych wyborach nowego prezydenta Krakowa, miastem rządzi wskazany przez premiera komisarz. To odwołany z funkcji wiceprezydent miasta Stanisław Kracik.