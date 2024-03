Trzy wątki

Precyzuje, że pierwszy z analizowanych wątków dotyczy możliwości przestępstwa opisanego w artykule 244 Kodeksu karnego. - Mówi on o niestosowaniu się do wyroku sądowego. Jest to przestępstwo, które zagrożone jest karą do dwóch lat pozbawienia wolności - mówi prokurator. Precyzuje, że była kurator Nowak zobowiązana była do opublikowania stosownego oświadczenia na rzecz związku Nauczycielstwa Polskiego. - Sąd zobowiązał ją do tego prawomocnie - przypomniał prokurator Kowalski.