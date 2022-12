Kraków. Jego serce stanęło, przed przyjazdem pogotowia pomogli przechodnie. "Tylko dzięki wam młody mężczyzna przeżył" 

Mężczyzna stracił przytomność, upadł i stracił puls, życie uratowali mu przechodnie. Świadkowie sytuacji, do której doszło w Krakowie, wezwali pogotowie, przystąpili do resuscytacji i pobiegli po defibrylator. Serce chorego biło jeszcze przed przyjazdem ratowników, którzy zabrali go do szpitala. "To tylko dzięki wam młody mężczyzna przeżył" - napisali przedstawiciele Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego do zaangażowanych w akcję przechodniów.