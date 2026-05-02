Kraków

Potężne długi za jazdę na gapę. Rekordziści przekroczyli 100 tysięcy złotych

Na około 133 tysiące złotych jest zadłużony gapowicz-rekordzista, regularnie podróżujący bez biletów komunikacji miejskiej po Krakowie. Jak poinformował tvn24.pl Zarząd Transportu Publicznego, w 2025 roku kontrolerzy nałożyli mandaty na łączną kwotę ponad 20 milionów złotych.

20,6 miliona złotych to łączna kwota opłat dodatkowych - potocznie nazywanych mandatami - nałożonych w Krakowie przez kontrolerów biletów na pasażerów komunikacji miejskiej. Zdecydowana większość tej sumy to kary za brak ważnego biletu. Część z nich dotyczyła braku wymaganej ulgi (blisko 1,8 miliona złotych), przypadków zatrzymania pojazdu (58 tysięcy złotych) i naruszenia przepisów porządkowych (3100 złotych).

Ile płacą pasażerowie na gapę w Krakowie?

Jak wynika z informacji Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, łączna kwota nałożonych na pasażerów opłat dodatkowych jest wyższa niż w poprzednich latach. W 2024 roku było to nieco ponad 17 milionów złotych. Rok wcześniej podobnie, a w 2022 roku suma kar wyniosła ponad 19,2 miliona złotych.

Strefa czystego transportu wraca do sądu. Po skardze wojewody
Te statystyki widać także po liczbie pasażerów, którym wystawiono wezwania do zapłaty. W 2025 roku ukarano opłatą dodatkową 84 tysiące osób, podczas gdy rok wcześniej było ich 72 tysiące. W 2023 roku ukarano niespełna 80 tysięcy pasażerów, a w 2022 - aż 96 tysięcy.

Jak poinformował w odpowiedzi na pytania tvn24.pl Sebastian Kowal z ZTP, niektórzy pasażerowie na gapę są zadłużeni "po uszy". Z danych urzędu wynika, że rekordziści są winni miastu po około 133 tysiące, 112 tysięcy i 100 tysięcy złotych za jazdę bez biletu. - W większości są to osoby w kryzysie bezdomności - powiedział Kowal.

Nieopłacone mandaty za brak biletu. Konsekwencje

Rzecznik Zarządu Transportu Publicznego przypomniał, że brak biletu podczas podróży komunikacją miejską może wiązać się z poważnymi konsekwencjami.

- Brak płatności spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, co może wiązać się z powstaniem dodatkowych kosztów postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego - podkreślił Sebastian Kowal. W efekcie sprawą może zająć się komornik, który może zająć konto bankowe dłużnika, a nawet jego nieruchomości. - Zarówno postępowanie sądowe czy egzekucyjne generuje dodatkowe koszty dla dłużnika. Łącznie koszt ten może wynieść od około 350 do 600 złotych. Przy czym należy pamiętać, że opłata dodatkowa obecnie wynosi 400 złotych, czyli łącznie zobowiązanie może wynieść nawet ponad 1000 złotych - poinformował Kowal.

Poniżający film trafił do sieci, radna zawiadamia policję
Opłata dodatkowa wzrosła w Krakowie na początku marca bieżącego roku. Wraz z podwyżkami cen biletów zwiększyła się ona z dotychczasowych 300 do 400 złotych. Przed kwietniem 2023 roku wynosiła ona 240 złotych. Jednak jeśli "mandat" zostanie opłacony w ciągu siedmiu dni od jego wystawienia, opłata maleje o połowę. Obecnie za jazdę bez biletu trzeba więc liczyć się z wydatkiem 200 złotych.

- Informacja o nieuregulowanych zobowiązaniach, zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych jest przekazywana do Krajowego Rejestru Długów oraz do Biura Informacji Gospodarczej - zaznaczył Sebastian Kowal.

Jak podkreślił, "wpis do KRD czy do BIG przede wszystkim może spowodować odmowę uzyskania kredytu czy pożyczki oraz może spowodować trudności przy zawieraniu umów abonamentowych np. telefon, Internet, TV".

- Wobec braku zapłaty po upływie 14 dni od daty wystawienia wezwania są naliczane odsetki za opóźnienie, które obecnie wynoszą 9,25 procenta w stosunku rocznym - przekazał urzędnik.

Kolejne miasto wprowadza Strefę Czystego Transportu. Radni zdecydowali
Katowice

Zerwana umowa

Jeszcze kilka lat temu kontrolę biletów w krakowskiej komunikacji miejskiej prowadzili pracownicy zewnętrznej firmy Rewizor. W czerwcu 2023 roku spółka wypowiedziała jednak umowę z miastem w trybie natychmiastowym. Przedstawiciele firmy mówili, że miasto przez wiele miesięcy nie było w stanie zapewnić nowego sprzętu do kontroli i zarzucali urzędnikom "brak współdziałania w realizacji umowy".

"To zagraża naszej egzystencji". Przedsiębiorcy nie chcą "Manhattanu w Krakowie"
Teraz kontrole realizują pracownicy zatrudnieni przez ZTP. Jak wyjaśnił w odpowiedzi na nasze pytania Sebastian Kowal, po zerwaniu umowy Zarząd Transportu Publicznego musiał podjąć natychmiastowe działania, by zatrudnić i przeszkolić kontrolerów, ponieważ "miasto Kraków nie może pozwolić sobie na wprowadzenie bezpłatnej komunikacji".

- Obecnie ZTP zatrudnia 73 osoby na umowę o pracę i osiem osób na umowę zlecenie. Rewizor zatrudniał około 100 kontrolerów na różne formy zatrudnienia. Aktualnie w miesiącu wykonujemy zbliżoną liczbę kontroli do firmy Rewizor. Jest to średnio 21 tysięcy - powiedział Kowal.

Dwukrotny wzrost wśród nieletnich

Z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD) wynika, że długi Polaków z powodu jazdy bez biletu wynoszą 366,2 miliona złotych, a najszybciej przybywa zaległości wśród osób do 18. roku życia. Obecnie wynoszą one 1,2 miliona złotych, podczas gdy jeszcze rok temu było to 544 tysięcy złotych.

Najbardziej zadłużeni za jazdę bez biletu są mieszkańcy województwa łódzkiego - zobowiązania wynoszą tam 123,4 miliona złotych, a dłużników jest 50,7 tysięcy.

Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Trump Merz
"Merz ma teraz problem, a wraz z nim Niemcy i Europa"
Świat
Nie zyje 58-letni nurek
Tragedia w bazie nurkowej. Nie żyje 58-latek
Poznań
Pijany kierowca spowodował wypadek
Starsze małżeństwo zakleszczone w pojeździe, w drugim pijany kierowca
WARSZAWA
Ciepło, słonecznie
Polska będzie najcieplejszym miejscem w Europie. Co nas czeka po majówce?
METEO
imageTitle
Brytyjski dublet w kwalifikacjach. Zmarzlik tuż za najlepszymi
EUROSPORT
imageTitle
Prezes PZPN nie dojedzie na finał Pucharu Polski. Utknął
EUROSPORT
imageTitle
Odliczanie do początku finału. Nieoczekiwana nieobecność
NA ŻYWO
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Jedyne województwo w kraju ze spadkiem ruchu drogowego
BIZNES
Po blisko 50 latach pracy ostatni zegarmistrz z Konstancina-Jeziorny zamknął warsztat
"Zrobi pan jeszcze ten jeden?" Ostatni zegarmistrz w mieście zamknął pracownię
Alicja Glinianowicz
imageTitle
Emocjonujący finisz w Turcji. Polak do końca walczył o zwycięstwo
Najnowsze
shutterstock_2635718677
Kupili ropę od Rosji. Tankowiec z ładunkiem jest w drodze
BIZNES
pap_20250326_0BH
Tusk o "katastrofalnym trendzie" w NATO
Polska
Wypadek na drodze krajowej numer 48 w powiecie białobrzeskim
Wypadek motocyklisty pod Białobrzegami
WARSZAWA
Podczas kontroli patrol drogowy znalazł żywe legwany w przyczepie auta
Przeszukali przyczepę auta, znaleźli związane żywe legwany
METEO
kon konie shutterstock_2137657131
Konie na gigancie. Nocna akcja strażaków
Kraków
Strażnicy miejscy zatrzymali agresywnego mężczyznę
Nie sprzedała mu alkoholu. Powiedział, że "rurką rozbije jej głowę"
WARSZAWA
imageTitle
Pistolety wystrzeliły. Piątek czekał na to półtora miesiąca
EUROSPORT
Wybuch gazu w domu w Anielinie. Lądował śmigłowiec LPR
Eksplozja gazu w kuchni. Nie żyje 15-latka
Łódź
NOMINACJE GENERALSKIE
Prezydent wręczył nominacje generalskie. "Patrzę w stronę pana premiera"
Polska
imageTitle
Rusza Speedway Grand Prix 2026. O której godzinie zawody w Landshucie?
EUROSPORT
Wypadek motocyklistów w Laskowej
Motocyklista się przewrócił, wtedy doszło do tragedii
Kraków
Kierowca miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie
Dachował w rowie, miał ponad dwa promile alkoholu
Białystok
imageTitle
Kawa zagra o tytuł. Do trzech razy sztuka?
EUROSPORT
Zatrzymany mężczyzna
Do dwóch lat więzienia za groźby. 33-latek tłumaczył, że to był tylko film
Lublin
Nie żyje 25-letnia motocyklistka
Motocyklistka zginęła po uderzeniu w drzewo
Trójmiasto
tir
"Zachowywałem żołnierską krew". Akcja na autostradzie
Wrocław
sztuczna inteligencja, AI, roboty, technologia
Chiński sąd wydał wyrok w sprawie zwolnienia pracownika zastąpionego przez AI
BIZNES
imageTitle
Wpadnie do kosza czy nie? Czekali "wieczność"
EUROSPORT
Donald Tusk i Karol Nawrocki. Dzień Flagi
Tusk rozdał flagi dzieciom, Nawrocki odznaczył działaczy
Polska
Pisklęta nurogęsi straciły matkę
Pisklęta nurogęsi straciły matkę. Pożarła ją ryba
WARSZAWA

