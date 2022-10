Zmienione rozkłady komunikacji miejskiej, zamknięte ulice i setki policjantów przy krakowskich cmentarzach

Jak dojechać na cmentarze w Krakowie? Wszystkich Świętych w 2022 roku przypada we wtorek, jednak zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach mają obowiązywać już od soboty. Między innymi ze względu na możliwe korki władze miasta sugerują, aby odwiedzający groby korzystali z komunikacji miejskiej, która od soboty do środy będzie kursować według specjalnego rozkładu jazdy. Wyjadą też dodatkowe pojazdy.

Zamknięte ulice i ruch jednokierunkowy

Policja na drogach w dzień Wszystkich Świętych

Jak poinformowała małopolska policja, samochody o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton nie będą mogły wyjechać na drogi. Zakaz poruszania się takich pojazdów będzie obowiązywał 31 października w godzinach od 18 do 22 i w dzień Wszystkich Świętych od 8 do 22.

Zmiany w rozkładzie komunikacji miejskiej

We wtorek 1 listopada komunikacja miejska w Krakowie będzie funkcjonować według świątecznych rozkładów jazdy ze wzmocnionymi i przedłużonymi liniami autobusów i tramwajów dowożącymi mieszkańców do nekropolii. Pojawią się też linie specjalne. Na przykład tramwaje nr 1, 3, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 będą jeździć co 10 minut.

Na trasy wyjadą też dodatkowe autobusy, których linie będą miały numer od 801 do 888. Większość z nich kursować będzie od godziny 8 lub 9 rano w dzień Wszystkich Świętych, w większości co 20 minut.

Cmentarze w Krakowie. Godziny otwarcia

Krakowskie cmentarze komunalne będą otwarte w dniach 29-30 października w godzinach od 7 rano do 20. 31 października wstęp do nekropolii będzie możliwy nieco dłużej, bo od godziny 7 do 22. W dzień Wszystkich Świętych na groby bliskich będzie można przyjść od godziny 6, a cmentarze zostaną otwarte aż do ostatniego odwiedzającego. Z kolei 2 listopada - w Zaduszki - cmentarze będą otwierane o 7 i zamykane o 22.