Jacek Majchrowski mówi, że nie wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa

Nie bez znaczenia dla tej sytuacji jest zadłużenie Krakowa. Portal interia.pl podaje, że na koniec 2023 roku ma ono wynieść aż sześć miliardów złotych. W ciągu ostatnich trzech lat zadłużenie miasta wzrosło dwukrotnie. - Jeżeli przez 20 lat rządów dla prezydenta i jego urzędników dwa plus dwa równało się pięć, to musiało tak to się skończyć. Prawa ekonomii, które są nieubłagane, dały o sobie w końcu znać. Dotarliśmy do momentu, w którym Kraków nie może się już dalej zadłużać - mówi cytowany przez Interię Dominik Jaśkowiec, miejski radny i wieloletni przewodniczący rady miasta. Jak dodaje polityk, na spłacenie poprzednich długów zaciągane były nowe pożyczki, a obecnie brakuje pieniędzy nawet na funkcjonowanie komunikacji miejskiej.